Organización de mujeres inmigrantes lucha por mejorar sus vidas y vecindarios

Un grupo de mujeres del sur de Los Ángeles tiene una misión: mejorar no solo su vecindario sino también sus vidas.

Este grupo, la Sociedad Organizada de Latinas Activas (SOLDA) está compuesto de mujeres inmigrantes latinas y un profesor que les ayuda a superarse.

Caminando por las calles del sur de Los Ángeles, se ven varios problemas que muchas otras áreas en el sur de California también enfrentan y están alzando su voz.

“Nosotros también existimos, estamos aquí en Los Ángeles y estamos viviendo el día a día con todo esto, navegando con basura con campamentos de ‘homeless’, y queremos cambios”, dijo Irma Ávila, presidenta SODLA.

SODLA se estableció en el 2017 y la gran mayoría son esposas y madres decididas a luchar por mejorías. Estas activistas son mujeres forjadas con el fuego de la experiencia de la vida de inmigrante.

“Yo llegué con ilusiones, con sueños, pero al llegar aquí no fue fácil para mí. Fue muy difícil para mí que yo llegue a dormir en el suelo”, dijo Lourdes Huerta, miembro de SODLA.

Otra mujer habló sobre el impacto de SODLA.

“Aquí me siento fuerte, poderosa y quiero ayudar a mi comunidad con respecto a la salud mental”, dijo Reyna Moran, miembro de SODLA.

Durante más de una década, SODLA ha luchado por mejorar vecindarios y calles de sur de Los Ángeles, y con ayuda del presidente de CD Tech, han tomado clases para superarse en su vida personal.

La gente inmigrante que históricamente ha tenido miedo de tener voz, especialmente en este momento de Trump, ellos miran hacia estas compañeras como las líderes que necesitamos”, dijo Benjamín Torres, presidente de CD Tech.

Más de una decena de ellas están por completar cursos en LA Trade Tech y recibirán un certificado.

Estas son las voces de Sur Los Ángeles que quieren que los políticos las escuchen.

“Hay una ley que pasó en septiembre, si no me equivoco, donde dice que en cierto perímetro no puede haber ‘homeless’, entonces no se me hace justo que no la pongan en práctica, y nuestros hijos, así como nosotros, caminamos entre la basura es todos los días”, dijo Adriana Ochoa, miembro de SODLA.

Las mujeres de SODLA están dispuestas a enfrentar los retos y obstáculos sin miedo y con un objetivo.

“Estamos trabajando para que se nos preste atención por el abandono en que nos han tenido nuestros gobernantes”, dijo Luz María Chuc, miembro de SODLA.

El grupo también quiere dejar algo a las nuevas generaciones.

“Aquí no estudia quien no quiere, aquí no trabaja quien no quiere, so vamos a trabajar, vamos a estudiar y vamos a echarle ganas para ser un ejemplo para nuestros hijos”, dijo Chuc.

Para más información sobre SODLA puede seguirlos en su página de FaceBook o Instagram.