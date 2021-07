Organización crea plataforma para reseñas anónimas sobre la interacción con jueces

En la actualidad los jueces en las cortes no tienen supervisión directa y tampoco hay donde someter quejas. Una organización no lucrativa se unió para cambiar esto a través de un mecanismo de ayuda para la comunidad.

Como usted sabrá, la interacción con los jueces cuando uno visita una corte no es la más favorable, y desafortunadamente, antes de hoy la comunidad no tenía donde someter su queja, pero esto cambió luego de que esta organización decidió hacer algo al respecto.

La Defensa es una organización conformada por mujeres dedicadas a proteger la comunidad.

“Estamos yendo a las cortes donde los abogados y donde las familias nos han dicho que los jueces son los más malos. Hoy estamos empezando en Compton”, dijo la directora ejecutiva de La Defensa, Eunisses Hernández.

Fue entonces que crearon “rate my judge”, una plataforma abierta a miembros de la comunidad. La página web provee un espacio para reseñas anónimas sobre la interacción diaria con los jueces del condado de Los Ángeles y es tan fácil como ir a ratemyjudge.la y someter su comentario.

“Yo lo acabo de usar, fue muy fácil. Lo único que tuve que hacer fue escribirme y dejar mi reseña”, dijo una estudiante, Megan Castillo.

Ya que las experiencias dentro de la corte no siempre son las más favorables, la organización decidió que tenía que haber una solución a esta falta.

“La mayoría de los jueces nunca tienen que pelear por su asiento. Cuando ya son seleccionados por el gobernador, cuando es su término para tener elecciones no hay nadie que los está oponiendo”, dijo la cofundadora de La Defensa, Ivette Ale.

Tal es el caso de Maria Morán, quien asegura no está siendo tomada en cuenta.

“Está mal allá adentro, no nos escuchan, no nos oyen nomas porque alguien dijo, ‘él fue’, creen que la persona que está allá adentro es culpable y a veces no es así.”

La Defensa quiere lograr poner los comportamientos de los jueces en el ojo público, para así mismo denunciar cualquier tipo de injusticia.

“Rate my judge, es una oportunidad y un programa para que nuestra comunidad pueda dar información de cómo los jueces los han tratado dentro de la corte”, dijo Hernández.

Al usar esta herramienta se responsabiliza a los jueces que usualmente están al servicio del público por términos extendidos, y que han sido elegidos por la gente para verdaderamente servir a la comunidad.

“Pues gracias que están haciendo esto para que haya alguien que nos escuche. Yo hablo por mi experiencia, no sé las demás personas, pero la verdad si, allá adentro está mi hijo encerrado y no sé que va a pasar”, dijo Morán.

El día de hoy se lanzó esta herramienta al público en general y es muy sencillo utilizarlo, solamente crea una cuenta, y somete sus quejas, sugerencias, y recomendaciones.