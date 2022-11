Órdenes de evacuación por las lluvias que han caído en el sur de California

Lo que debes saber Se esperan lluvias, nieve en las montañas y fuertes vientos.

Las autoridades emitieron vigilancias por inundaciones y tormentas invernales para varias áreas del sur de California.

EL NWS aconseja a los automovilistas a estar preparados para caminos resbaladizos y viajes invernales en las montañas.

Una tormenta significativa se está moviendo a través del sur de California, rociando gran parte de la región con lluvia ligera durante la noche y continuando intermitentemente durante el día.

Sin embargo, el pronóstico de aguaceros más significativos ya ha provocado órdenes de evacuación y avisos debido a posibles flujos de escombros.

Se prevé que las lluvias sean más ligeras el miércoles, aunque seguirán siendo intermitentes.

Están cavando zanjas o colocando bolsas de arena para evitar inundaciones.

La precipitación total podría exceder las 5 pulgadas, según la oficina de Los Ángeles del NWS.

En las montañas, la acumulación de nieve era posible el lunes por la noche entre 6,500 y 7,000 pies, donde los meteorólogos pronosticaron entre 6 y 12 pulgadas, con cantidades locales de hasta 20 pulgadas.

Se esperan ráfagas de viento de 40 mph el lunes en las montañas y el desierto alto, aumentando a 55 mph el martes. El servicio meteorológico aconsejó a los automovilistas que se “prepararan para caminos resbaladizos y viajes invernales en las montañas”, así como posibles problemas a lo largo del Grapevine el martes por la noche.

Vigilancia por inundaciones

Las autoridades emitieron una vigilancia por inundación para partes del condado de Los Ángeles en áreas con cicatrices de quemaduras recientes desde el lunes por la noche hasta el martes.

A partir del martes 8 de noviembre a las 4 a. m., se emitirá una advertencia de evacuación (voluntaria) para Silverado Canyon, Williams Canyon y Modjeska en el área quemada de Bond Fire debido a posibles flujos de escombros a lo largo o cerca de la cicatriz quemada.

Las montañas del condado de Los Ángeles, Lancaster, Castaic, Palmdale, Pomona, Valencia, Santa Clarita, El Monte, Acton, el este de Los Ángeles, San Gabriel, Pasadena, Newhall y Mount Wilson están bajo alerta de inundaciones.

Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y flujos de escombros causados ​​por lluvias excesivas en las áreas quemadas recientemente en el condado de Los Ángeles. Se espera que las áreas de los incendios Fish, Route, Bobcat, Ranch 2, Dam y Lake se vean afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una vigilancia de inundación repentina para el área de la cicatriz de la quemadura vigente desde el martes 8 de noviembre a las 4 a. m. hasta el miércoles 9 de noviembre a las 7 a. m. para el evento de lluvia esperado. Se espera que la advertencia de evacuación (voluntaria) esté vigente a través de la alerta de inundación repentina.

El servicio meteorológico también emitió un aviso de inundación en el condado de Orange durante el mismo período para las montañas y estribaciones de Santa Ana y las áreas del interior, incluidas Fullerton, Irvine, Mission Viejo, Garden Grove, Anaheim, Orange y Santa Ana.

Se espera una tendencia seca para la segunda mitad de la semana.

Órdenes de evacuacion

Funcionarios de la ciudad de Duarte dijeron que 25 casas en el área quemada por Fish Fire estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria a partir del lunes, a las 11 p.m., debido a la tormenta inminente y el peligro de inundaciones y flujos de escombros.

La escuela primaria Valley View, 237 Mel Canyon Road, estará cerrada el martes, junto con varias calles cerca del área quemada, incluidas Brookridge Road y Opal Canyon Road, Opal Canyon Road y Mel Canyon Road, Mel Canyon Road en Deerlane Drive y Mel Canyon Carretera en Fish Canyon Road.

Las autoridades abrieron el Centro Comunitario Duarte, ubicado en el 1600 Huntington Drive, como centro de evacuación, el lunes a las 11 p.m.

El Departamento del Alguacil del Condado de Orange anunció que una orden de evacuación voluntaria que entró en vigencia el martes, a las 4 a.m., para los cañones Silverado, Williams y Modjeska en el área quemada por Bond Fire debido al riesgo de inundaciones y flujos de escombros de la tormenta.

Los funcionarios del condado instaron a los residentes a prepararse para evacuar, en particular a las personas con discapacidades, con dificultades de transporte y con animales grandes.

Un centro de evacuación estará disponible el martes, desde las 7 a.m. a 7 p.m., en el Norman P. Murray Community and Senior Center, ubicado en el 24932 Veterans Way, Mission Viejo.

Se espera que la Cruz Roja ofrezca un refugio nocturno en el mismo lugar el martes por la noche.

The Library of the Canyons estará cerrada el martes debido a la orden, incluido el centro de votación en la biblioteca. Una lista completa de otros centros de votación disponibles está disponible haciendo clic aquí.

Cambio en las temperaturas

El clima húmedo estará acompañado de días y noches más fríos.

Se espera que las temperaturas durante el día bajen a los 60 grados en los valles y el área del centro de Los Ángeles de lunes a miércoles, con mínimas en los 50 los lunes y martes y 40 grados más bajos los miércoles, jueves y viernes.

Los residentes más afectados podrían ser los que viven cerca de zonas en donde han ocurrido incendios.

Solo se espera que los máximos del miércoles alcancen 58 en Pasadena y Santa Clarita y 53 en Lancaster.

El Valle del Antílope verá temperaturas nocturnas por debajo del nivel de congelación a finales de esta semana, con mínimas de 33, 30 y 31 grados esperados de miércoles a viernes.

Condiciones en el Inland Empire

Un poco de lluvia podría comenzar a caer el lunes, pero se espera que el martes sea el día más lluvioso de la tormenta, según el NWS.

Se pronostican ráfagas de viento de hasta 30 mph durante las lluvias del martes en el centro de Riverside y hasta 20 mph en Hemet.

La tormenta en el Grapevine dejó condiciones peligrosas para manejar por la Autopista 5

En las montañas, se espera que la nieve supere los 8,000 pies el lunes y el martes, y el nivel de nieve descenderá a 5,500 pies el miércoles.

Los meteorólogos dijeron que las elevaciones más bajas podrían tener de 2 a 6 pulgadas de nieve, con un rango de posiblemente hasta 3 pies en áreas por encima de los 8,000 pies de altura.

Una vigilancia por tormenta de invierno estará vigente para las montañas del condado de Riverside desde el lunes por la noche hasta el miércoles por la tarde.

El cielo soleado volverá el jueves, pero el clima seguirá siendo frío. Las temperaturas oscilarán entre los 50 y los 60 durante el día y permanecerán en los 40 durante la noche.

Las autoridades del condado Wise piden que los conductores bajen la velocidad cuando las calles están mojadas por las lluvias.

Según el NWS, Coachella Valley y Palm Springs serán las áreas más cálidas del condado y menos afectadas por la tormenta.

Es probable que esas áreas experimenten lluvias hasta el martes por la noche. Se pronostican ráfagas de viento de hasta 35 mph para el Valle de Coachella y 20 mph para Palm Springs el martes.

Las temperaturas para el Valle de Coachella y Palm Springs oscilarán entre los 60 y los 70 durante el día, con temperaturas mínimas de 40 y 50 grados.