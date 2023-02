Ordenanza para acabar con los campamentos de indigentes en Culver City causa polémica

Culver City está avanzando con una polémica medida para acabar con los campamentos de personas sin hogar, y sucede a un mes después de que la ciudad proclamara una emergencia local por falta de viviendas.

La nueva ordenanza ‘anti-camping’ fue aprobada en una votación de 3-2 el lunes por la noche y entrará en vigor en 30 días.

El tema controversial está recibiendo reacciones distintas de los residentes que despertaron con las noticias esta mañana.

“Entiendo que necesitan probar diferentes cosas, pero creo que solo están tirando cosas a la pared y viendo a ver que podría funcionar, no sé”, dijo el señor Gray, residente de Culver City.

“Creo que fue prematura [la decisión], no quiero ponerle la culpa a Culver City, pero Culver City definitivamente no está haciendo lo suficiente”, dijo Jennifer Caspar, propietaria de Village Well Books and Coffee en Culver City

Y la mayoría está de acuerdo. Se necesita hacer más sobre las personas sin hogar en Culver City, pero la manera en que la ciudad está manejando el problema ha sido un debate continuo.

"Es una pestilencia muy fea y ya estoy incómoda así", dijo una de las vecinas.

Esto es lo que se sabe sobre la nueva ordenanza ‘anti-camping’ recientemente aprobada:

Prohíbe el campamento o tener carpas en espacios públicos.

Aún se permiten las bolsas de campamento y cobijas.

Entendemos que los arreglos de vivienda temporal deben estar disponibles, como; alojamiento a través de 'Project HomeKey' y otros socios de vivienda para hacer cumplir la ordenanza.

Hubo una larga conversación sobre el cumplimiento, en fin, la ciudad tiene discreción sobre cómo manejar a los violadores.

Entonces, ¿cuántas personas sin vivienda se espera que sean impactadas?

Según datos recogidos por el municipio, alrededor de 290 personas se encuentran sin hogar.

Eso es un aumento del 35 por ciento desde 2020.

La ciudad señaló que están trabajando para aumentar sus servicios para personas sin hogar, desde vivienda hasta ayuda para la salud mental.