Ordenan al Condado de Los Ángeles desarrollar un plan para cerrar el Centro de Detención Juvenil Los Padrinos

El complejo centro de detención juvenil Los Padrinos, en Downey, parece estar a punto de cerrar. El viernes, un juez emitió una orden provisional que insta al condado a desarrollar un plan para trasladar a los detenidos fuera del centro, que los reguladores estatales han declarado inadecuado para albergar a jóvenes.

El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Michael Espinoza, ha estado evaluando el futuro de Los Padrinos, que alberga a unos 300 jóvenes detenidos cuyos casos penales aún están pendientes en los tribunales.

En diciembre, la Junta de Correccionales Estatales y Comunitarias de California declaró que Los Padrinos no era adecuado para albergar a jóvenes detenidos, alegando diversos problemas, entre ellos la falta de personal. Sin embargo, el condado, al no contar con una alternativa viable para albergar a los detenidos, ha continuado operando el centro a pesar de la orden estatal. La Oficina del Defensor Público del condado ha cuestionado el uso continuo de Los Padrinos, alegando que los jóvenes recluidos en el centro no están seguros. El viernes, Espinoza, quien ha estado considerando el asunto en relación con un caso de asesinato pendiente contra uno de los menores detenidos en el centro, ordenó al Departamento de Libertad Condicional del condado que regrese a la corte el próximo mes con un plan para reubicar a los detenidos.

El Departamento de Libertad Condicional emitió un comunicado el viernes por la tarde en el que afirma que "actuará con rapidez para implementar un plan de despoblación en el Centro Los Padrinos que se alinee con nuestra estrategia general para las instalaciones y priorice la seguridad pública".

"Agradecemos que la jueza Espinoza haya reconocido el progreso que ha logrado el departamento y haya defendido la importancia de un enfoque mesurado, que evite la liberación de jóvenes y promueva una transición segura y ordenada a otros centros juveniles", según el departamento. Nuestro plan global de instalaciones propuesto ya contemplaba la reubicación de jóvenes de ambos sexos con necesidades especiales de Los Padrinos, y esta decisión nos permite acelerar ese esfuerzo. Mantenemos nuestro firme compromiso con la protección del bienestar tanto de los jóvenes bajo nuestro cuidado como de nuestro personal, y seguiremos trabajando y colaborando estrechamente con nuestros socios del Condado y del Estado.

La supervisora ​​del Condado de Los Ángeles, Janice Hahn, emitió un comunicado en el que expresa su apoyo a la orden de cierre de Los Padrinos.

"Hay jóvenes en Los Padrinos que deberían ser trasladados a centros alternativos, pero también hay muchos que pueden y deben ser liberados de forma segura y regresar a sus hogares, monitoreados con grilletes electrónicos o atendidos en centros comunitarios como Boys Republic", declaró Hahn. "En este momento, mi principal preocupación es el bienestar de los cientos de jóvenes bajo nuestro cuidado que no han recibido lo necesario para su rehabilitación".

La Defensoría Pública celebró el fallo de Espinoza, afirmando que el cierre de Los Padrinos era algo que debía haberse hecho hace tiempo.

"El caos del Departamento de Libertad Condicional crea peligrosas repercusiones en la seguridad de nuestros jóvenes", según un comunicado de la agencia. "Una y otra vez, en un informe tras otro, hemos visto negligencia, mala gestión y abuso, mientras las autoridades insisten en que el cambio está en camino. La orden judicial de hoy es un paso en la dirección correcta". Esperamos participar en el desarrollo del plan para despoblar Los Padrinos.

El Departamento de Libertad Condicional ha solicitado repetidamente a la BSCC que anule la decisión de inadecuación de Los Padrinos, insistiendo en que se han realizado mejoras. Sin embargo, los reguladores estatales se han negado a ceder.

El centro de detención juvenil ha estado plagado de problemas administrativos y operativos desde su reapertura apresurada en 2023 para albergar a los detenidos reubicados del Centro de Detención Juvenil Central en Boyle Heights y el Centro de Detención Juvenil Barry J. Nidorf en Sylmar, ambos con cierre ordenado por el estado.

Sin embargo, tras una exitosa operación de reubicación, Los Padrinos ha sufrido escasez de personal, acusaciones de violencia entre detenidos, a veces mientras los agentes de libertad condicional presuntamente se mantenían impasibles, e intentos de fuga.

El último problema del centro se produjo en marzo, cuando 30 agentes de libertad condicional del condado fueron acusados ​​penalmente a raíz de una investigación que descubrió presuntos casos de violencia entre jóvenes en el centro. Los fiscales afirmaron que los agentes de libertad condicional declararían "peleas de gladiadores" entre los detenidos. Según el fiscal general del estado, Rob Bonta, se permitieron 69 peleas entre jóvenes alojados en el centro entre julio y diciembre de 2023.