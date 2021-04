Ordenan a planta de reciclaje de Sun Valley que detenga su contaminación en el área

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California anunció el jueves que los reguladores estatales ordenaron a Express Metals Recycling en Sun Valley que deje de liberar desechos peligrosos y está buscando multas de hasta $25,000 por violación.

La instalación, que es operada por CSC Auto Salvage and Dismantling Inc., clasifica y almacena desechos metálicos, como electrodomésticos viejos, para enviarlos a los compradores.

El DTSC tomó muestras de suelo en el sitio y supuestamente encontró niveles elevados de contaminantes, incluidos cadmio, plomo, mercurio y zinc, que pueden tener efectos nocivos en las personas, especialmente en los niños.

“Tenemos la responsabilidad de proteger a las personas y sus comunidades de las empresas e industrias que contaminan '', dijo la directora de DTSC, Meredith Williams. “DTSC continúa tomando medidas para proteger a todos los californianos de la posible exposición a materiales nocivos derivados de la operación de actividades de reciclaje de metales, especialmente en vecindarios que ya sufren de múltiples fuentes de contaminación”, dijo.

Los funcionarios dijeron que también encontraron contenedores rodantes que contenían grandes cantidades de tierra contaminada y residuos de trituradoras de metal que se almacenaron sin cubiertas y sin etiquetas que indiquen desechos peligrosos. También había montones de placas de circuitos impresos, balastos y compresores que contenían aceite y varios tipos de baterías, todo mal administrado.

“No hay contaminantes. No hay forma de que podamos filtrar nada...tenemos un área de trabajo general donde la gente deja caer el material y obtenemos escombros de construcción...y procesamos todo eso y lo enviamos correctamente. No hay nada que no enviemos correctamente”, dijo Garrett Brady, gerente de Express Metals Recycling, a City News Service.

Hay casas a 600 pies de la instalación, y el área al sur y sureste de la instalación, Hansen Spreading Grounds, recibe aguas de descarga de la presa Hansen para reponer el agua subterránea.

El vecindario de Sun Valley tiene algunos de los niveles de contaminación más altos de California, dijeron las autoridades.

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas presentó una demanda civil solicitando a un juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles que ordene a la compañía que deje de violar las leyes de desechos peligrosos.

El departamento también busca hasta $25,000 en multas por infracción.

El DTSC también presentó una orden de acción correctiva por separado para que los propietarios u operadores actuales y anteriores de la instalación y la propiedad determinen el alcance de la contaminación de su instalación, incluso si la contaminación se extendió al agua subterránea o superficial. Esa orden también solicita que lo limpien.