Nunca llegó su orden de sillas y conseguir el reembolso se convirtió en pesadilla

Nuestra televidente dice que estuvo esperando casi cinco meses para que le entregaran dos sillas que compró por internet, pero no llegaban, y tampoco le daban su reembolso,

María Sánchez señaló que aceptó esperar, pero la espera se prolongó demasiado, por lo que decidió cancelar la orden, pero eso le generó otros problemas.

Sánchez contó las sillas que encontró en internet le encantaron, así que se puso a ahorrar.

“Cuando yo tuve el dinero, las busqué, y encontré esta compañía “Appliance Connection”.

Así que, el 18 de octubre del 2021, ordenó sus dos sillas, y pagó $1396.37, pero un mes después le llamaron con malas noticias.

“Que una de las sillas se había quebrado, y que, si esperaba 6 a 8 semanas. Les dije que sí, porque me gustaban, y ya estaban pagadas”, dijo Sánchez.

Sánchez asegura que un mes después, la compañía le volvió a llamar para pedirle otras ocho semanas.

“Otra vez les volví a decir que sí”, dijo.

Pero pasó el plazo nuevamente y no recibió sus sillas.

“Mandé un mensaje que quería cancelar, y ellos me contestaron que me iban a cobrar por la cancelación”.

Entonces, asegura que le mandaron solo una de las dos sillas.

“Yo no la quise recibir porque no me daban una fecha”, dijo Sánchez.

Dijo que incluso llamó para exigir un reembolso.

“Hasta enojado, ¡me colgaban! Y volvía a llamar y me volvían a colgar. Yo ya estaba sobre estresada, yo ya no dormía, todo me causaba estrés, porque ahorita todo está tan caro, yo no estoy trabajando”, dijo Sánchez.

Eventualmente, dijo, aceptaron hacerle el reembolso.

“Me decían que, de 7 a 10 días, y pasaban y no me depositaban mi dinero, y fue cuando decidí llamar a Telemundo 52 Responde.

Nosotros contactamos a “Appliance Connection”, solicitando que revisaran el caso de la señora Sánchez, y poco después la compañía le depositaron los $1,396.37.

“Gracias a Dios ya pude recuperar mi dinero y dejarlo en el banco para pagar este mes de la renta”, dijo.