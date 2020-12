Orden estatal de salud crea debate sobre comidas en patios de restaurantes

Los restaurantes en Pasadena, que han permanecido abiertos para cenas en persona gracias a que los funcionarios de salud de la ciudad se resisten a una prohibición del condado sobre la práctica, se estaban preparando el viernes para cerrar bajo la orden regional de estadía en el hogar del estado que se espera tome efecto en los próximos días.

Mientras tanto, una ciudad de South Bay ha promulgado lo que cree que es esencialmente una escapatoria a la prohibición de comer en persona del condado, mientras que un restaurante de Redondo Beach finalmente volvió al servicio de comida para llevar solo después de una semana de desafiar abiertamente la restricción, poniendo su permiso de operación en riesgo.

La ciudad de Manhattan Beach declaró esta semana oficialmente todos los patios al aire libre de los restaurantes y tiendas minoristas como “áreas de asientos públicos”. La designación significa que los clientes pueden ir a un restaurante, comprar comida para llevar y luego sentarse en el patio del restaurante a comer.

El restaurante no proporciona ningún servicio en persona, de acuerdo con las regulaciones del condado. Las personas que aprovechan estos asientos deben cumplir con otros protocolos de salud, incluido el uso de máscaras, el distanciamiento social y no reunirse con personas de otros hogares.

“Nuestra comunidad empresarial está luchando por sobrevivir a las últimas restricciones del condado y la ciudad tiene una solución beneficiosa para todos para ayudar, al tiempo que protege la salud pública”, dijo la alcaldesa Suzanne Hadley. “Las áreas de asientos públicos adicionales lograrán este equilibrio y reutilizarán las áreas públicas que temporalmente no se pueden usar para comer al aire libre debido a las restricciones del condado”.

Según la ciudad, las áreas de asientos son solo para uso público, por lo que los asientos no pueden ser reservados, no se permiten bebidas alcohólicas ni fumar y las personas deben desechar su propia basura. Las áreas de asientos públicos estarán cerradas a partir de las 10 p.m. hasta las 7 a.m., y a las personas que usan los asientos se les pide que desinfecten la mesa después de cada uso.

En la cercana Redondo Beach, el propietario del restaurante Eat At Joe's en Pacific Coast Highway desafiaba activamente la prohibición de comer en persona, y continuó ofreciendo servicio de patio para los clientes durante la semana pasada.

Alex Jordan le dijo al Daily Breeze el martes que fue contactado por funcionarios de salud pública del condado y se le ordenó adherirse a la prohibición o arriesgarse a perder su permiso de salud, cerrando efectivamente el restaurante.

El viernes, Jordan cedió y cerró el patio para cenar, pero aún así atrajo una fila de clientes. Le dijo a The Breeze que el condado aún tiene que probar que comer al aire libre es más un riesgo de transmisión de virus que otros negocios minoristas a los que se les ha permitido permanecer abiertos. Jordan inicialmente llegó a los titulares cuando se anunció la prohibición de comer en persona, al colgar una pancarta en la marquesina del restaurante que decía “El comedor del patio de French Laundry”.

El letrero era una referencia a un restaurante del norte de California al que asistió el gobernador Gavin Newsom a una fiesta de cumpleaños para un amigo en aparente violación de su propia guía contra las reuniones públicas.

Si la orden de quedarse en casa recientemente anunciada por Newsom entra en vigencia en los próximos días, agregará más dientes a la prohibición del condado de comer en persona.

Ese impacto se sentirá rápidamente en Pasadena, donde se ha permitido que los restaurantes continúen ofreciendo servicio en persona. La ciudad de Pasadena tiene su propio departamento de salud separado del condado.

Si bien la ciudad generalmente sigue el ejemplo del Departamento de Salud Pública del condado sobre las restricciones del coronavirus, se negó a unirse al condado para prohibir las comidas en persona la noche anterior al Día de Acción de Gracias en medio de un aumento en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones.

Pero si se impone la orden estatal de quedarse en casa, se requerirá que todos los restaurantes cierren para todos excepto para el servicio de comida para llevar y entrega a domicilio. Pasadena se verá obligado a acatar esa orden.

Los restaurantes de Pasadena se llenaron de comensales durante el fin de semana de Acción de Gracias, y los restaurantes en otras partes del condado no pudieron ofrecer servicio en persona. Esa prisa llevó a la ciudad a modificar su orden de salud, permitiendo que solo las personas de la misma casa cenan juntas.

El debate sobre las operaciones de los restaurantes volverá a la corte la próxima semana, cuando un juez de Los Ángeles celebre una audiencia sobre un par de demandas que impugnan la prohibición del condado de comer en persona.

El juez James Chalfant se ha negado hasta ahora a emitir una orden que anule la prohibición, pero ordenó a los abogados del condado que presenten pruebas el martes sobre la base científica de la restricción, algo que los dueños de restaurantes han acusado al condado de no proporcionar.