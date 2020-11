Orange reporta preocupante aumento de casos de COVID-19

El condado de Orange informó 1,058 nuevos casos de COVID-19 pero no más muertes el domingo, lo que eleva los totales del condado a 77,819 casos con 1,577 muertes. El número de residentes del condado hospitalizados con el virus aumentó drásticamente, de 534 el sábado a 597, y el número de pacientes en cuidados intensivos aumentó de 138 a 148, según la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

El cambio en el promedio de tres días de pacientes hospitalizados pasó del 12.3% al 13.6%. El condado tiene el 25% de las camas de su unidad de cuidados intensivos y el 63% de sus ventiladores disponibles. Las cifras crecientes durante el fin de semana festivo parecen confirmar los temores de los funcionarios de un aumento impulsado por el Día de Acción de Gracias.

El director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, dijo a principios de esta semana que estaba “muy preocupado” por el aumento de casos y hospitalizaciones. “Y aunque los diversos (ejecutivos) del hospital con los que tengo conversaciones parecen más confiados hoy que al principio de la enfermedad sobre cómo tratarla, no me lo tomo a la ligera”, dijo Kim. “Cualquier aumento en las hospitalizaciones y las tasas de UCI es una preocupación importante para nuestra comunidad”.

Las primeras dosis pudieron haber llegado al aeropuerto de Chicago, pero qué significa esto para los millones de personas que esperan la cura.

Los funcionarios recomiendan esperar al menos dos días después de un evento o reunión para hacerse la prueba porque es posible que la infección no se detecte de inmediato. Andrew Noymer, profesor asociado de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, advirtió sobre un invierno sombrío. “Estoy muy preocupado por las tendencias que veremos después del Día de Acción de Gracias”, dijo Noymer a City News Service. “La gente no aprecia que hayamos registrado muertes desde la ola de verano hasta octubre”. Noymer predijo más casos que el pico de julio, “pero esto no va a ser simplemente como otro julio y desaparecerá”, dijo Noymer. “Creo que va a empeorar”.

La última vez que las tasas de hospitalización fueron tan altas fue el 10 de agosto, dijo Noymer. “A fines de la próxima semana volveremos a los (niveles) de julio”, dijo Noymer. “¿Crecerá como en julio o seguirá empeorando? Hay razones para creer que podríamos seguir empeorando”.

Noymer dijo que eso se debe principalmente a que el clima más frío está empujando a la gente a realizar más actividades en el interior y algunos estudiantes todavía asisten a clases en las aulas. El peor día para las hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Orange fue el 14 de julio, cuando hubo 722 pacientes.

En el sistema de monitoreo por niveles del estado, que se actualiza los martes, la tasa de casos diaria ajustada del condado por cada 100,000 residentes saltó de 10.8 a 17.2 y la tasa de positividad aumentó de 4.6% a 6.8%.

La tasa de positividad encaja en el nivel rojo de la hoja de ruta de reapertura de cuatro niveles del estado, pero la tasa diaria de casos por 100,000 supera con creces el umbral del 8% para el nivel púrpura más restrictivo.

Kim dijo que estaba optimista de que las vacunas están en camino y está previsto que lleguen a finales de año. Los sistemas hospitalarios recibirán las vacunas directamente y los hospitales individuales recibirán dosis del condado, dijo Kim.

Los trabajadores de la salud de primera línea estarán entre los primeros en recibir vacunas, junto con las personas con problemas de salud subyacentes que los hacen especialmente vulnerables a la enfermedad. La esperanza es que el aumento de las pruebas y la conciencia de las infecciones fomente más la cuarentena y el aislamiento y otras prácticas de distanciamiento social que ayuden a frenar la propagación del virus, dijo Kim.

Las pruebas del condado por cada 100,000 se ubican en 354.1, superando los objetivos del condado para las pruebas en este momento, dijo Kim.

Kim dijo que el condado se está enfocando en alentar las pruebas. El número de pruebas realizadas en el condado fue de 1,445,183, incluidas 8,037 informadas el domingo. Se han documentado 59,401 recuperaciones.