Un herido tras choque de vehículo en gasolinera en Orange

Un conductor provocó un incendio tras un accidente en una gasolinera de Orange después de perder el control de su vehículo la madrugada del martes.

El incidente ocurrió el martes, alrededor de las 2:00 a.m., en la gasolinera Chevron en la Calle Main y la Avenida Chapman.

“Cuando salí, simplemente fui y cerré el gas y escuché al tipo gritar, creo que tenía miedo”, dijo Angelita Robles, empleada de la estación de servicio.

Robles hizo la llamada al 911 cuando vio el accidente.

El accidente causó graves daños, pero los bomberos dicen que podría haber sido mucho peor.

Las imágenes de seguridad mostraron el momento en que el vehículo salió volando de la calle, pasó por un bordillo y luego se estrelló contra una de las bombas de la gasolinera.

“Esa persona, esa víctima que estaba en el auto es extremadamente afortunada”, dijo el jefe Alan Velasco del Departamento de Bomberos de Orange.

La explosión destrozó la parte delantera del vehículo.

El conductor aún estaba despierto y podía hablar con los paramédicos mientras lo llevaban de urgencia al hospital.

No quedó claro de inmediato qué provocó el accidente.

