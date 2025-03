Oponente electoral de la alcaldesa Bass dice que intento de destituirla “no es una buena idea”

El empresario angelino que compitió contra Karen Bass en las elecciones de 2022 anunció el martes su oposición al intento de destituirla como alcaldesa de la ciudad.

El magnate inmobiliario y excandidato a la alcaldía, Rick Caruso, emitió un comunicado sobre el intento de destituirla, calificándolo de costosa distracción política tras los mortíferos incendios forestales de enero.

"Debemos reconstruir nuestras comunidades, que la gente vuelva a sus hogares y reabrir los negocios que han cerrado o perdido", dijo Caruso. "Ese debe ser nuestro enfoque principal. Hay un momento y un lugar para la política, pero no es ahora".

Caruso quedó en segundo lugar en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles de 2022, una carrera de alto gasto, ganada por Bass, quien anteriormente sirvió en la Asamblea Estatal y la Cámara de Representantes de EE. UU., por un margen del 54.8% frente al 45.2% de Caruso. Bass se presentará a la reelección en 2026.

La campaña de destitución está liderada por Nicole Shanahan, excompañera de fórmula presidencial de Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La iniciativa de destitución requiere 330,000 firmas en las papeletas electorales para avanzar.

En un comentario publicado en respuesta a la publicación de Caruso en X, Shanahan dijo: "Parece que hay mucho desacuerdo. ¿Acaso la gente no merece rendir cuentas? No lo veo como una división política… Lo veo como la mayor unidad que he visto en Los Ángeles en torno al verdadero costo de la mala gestión".

Bass, quien se encontraba de viaje al extranjero cuando comenzaron los incendios durante una tormenta de viento de Santa Ana el 7 de enero, ha enfrentado cuestionamientos y críticas, incluso de Caruso, por su gestión del desastre. Bass, quien declaró a NBCLA que viajar a Ghana como parte de una delegación de la Administración Biden para la toma de posesión del presidente de la nación de África Occidental fue un error, también ha defendido su decisión de despedir a Kristin Crowley como jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) por lo que el alcalde calificó como fallas de liderazgo.