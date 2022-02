El tiempo se agota para opinar sobre el proyecto del corredor Sepúlveda

El próximo 11 de febrero es la fecha límite para someter sus comentarios sobre el corredor Sepúlveda, un importante proyecto de transporte público que tendrá un gran impacto en las comunidades latinas en el Valle de San Fernando.

Se trata de trenes subterráneos o monorrieles que enlazarán el Valle de San Fernando y el westside, impactando la calidad del transporte para miles de personas que trabajan, van a la escuela, tienen acceso a cuidado médico y otras actividades.

El proyecto del corredor Sepúlveda quiere corregir los contratiempos de la autopista 405, ya que en un día normal transitan más de 400,000 vehículos causando uno de los peores congestionamientos de trafico

“El objetivo principal es tener una opción de transporte rápida y segura entre el Valle de San Fernando y la parte Oeste de la ciudad de Los Ángeles”, comentó José Ubaldo, vocero de Metro.

De acuerdo con autoridades del transporte del condado de los Ángeles, el corredor Sepúlveda se despejaría por completo, gracias a un tren subterráneo, o un monorriel, infraestructura que llegaría a la ciudad de Los Ángeles hasta el año 2033, aunque hay una nueva propuesta para ser completada antes de los juegos olímpicos en el 2028.

“Tenemos dos contratos con dos diferentes compañías que están trabajando en el desarrollo de planes potenciales o posibles para ver que opción es la que se va a quedar”, dijo Ubaldo.

Esto abarca una gran parte de la comunidad del Valle de San Fernando y fue ahí donde fuimos con la gente para ver si sabían de este proyecto.

“No, no había escuchado hasta ahorita me estoy enterando que me dijo aquí el señor pero es buena idea”, dijo Ricardo López, jardinero.

Se trata del mejor momento para que el público comente y sugiera alternativas, rutas de preferencia, destinos, y costos que podrían afectar a la comunidad

Cinco empresas han sido elegidas para competir por la oportunidad de ayudar a construir el proyecto de tránsito que conectaría el oeste de Los Ángeles y el Valle de San Fernando

“Primeramente pienso que sería que tengan precios accesibles para la comunidad porque usted sabe que con todo este problema del covid muchas personas se han quedado sin trabajo, y desafortunadamente o comen o pagan transporte”, comentó Julissa Valdez, usuario de transporte publico.

De acuerdo con Ubaldo, la comunidad que más va a ser impactada por el proyecto, con un costo de más de $11 mil millones, no está hablando.

“Porque luego después dicen, nadie nos dijo , estamos aquí para invitarlos a que vengan y den sus opiniones”, comentó Ubaldo.

Para quienes deseen comentar sobre este proyecto pueden ir al siguiente enlace https://bit.ly/SepulvedaCommentForm.

Pueden también enviar un correo electrónico dirigido a Peter Carter, gerente de proyectos a: sepulvedatransit@metro.net. Llamar al número (213) 922-7375 o enviar una correspondencia directa a la dirección: LA Metro

One Gateway Plaza, 99-22-6 Los Angeles, CA 90012.