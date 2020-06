Operador de rescate de animales niega haber tomado el perro de un hombre indigente

El operador de una organización de rescate de perros negó el lunes que ella haya tomado injustamente a un compañero canino de mucho tiempo de un hombre indigente, diciendo que voluntariamente renunció al animal a principios de este año.

El demandante Elliot Haas demandó a Little Love Rescue y Brittany Littleton el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en busca de daños no especificados y una orden judicial que impida a los acusados ​​dañar al perro, Luna, o entregar el animal a un tercero. El traje no indica la raza del perro o la edad precisa.

"No teníamos conocimiento previo de una demanda, pero esta información es inexacta", dijo Littleton en una declaración escrita. "El pobre perro nos fue entregado en condiciones de peligro de muerte y la ayudamos".

Haas vive en una tienda de campaña en Glendale Boulevard y obtuvo a Luna como su perro de apoyo en 2013 de una mujer que estaba buscando a alguien para adoptar al animal, según su demanda.

Luna sufría de "ansiedad de separación" y necesitaba estar con una persona que no tenía otros perros y podía estar con ella todo el día, según sus documentos judiciales.

Haas sufre de pérdida de audición, depresión severa y ansiedad, y tener a Luna le ha permitido realizar actividades de la vida diaria, según la demanda.

El 24 de enero, Haas dice que estaba sentado frente a su tienda cuando una mujer y un hombre le ofrecieron una mesa, que él aceptó.

Pero cuando Haas se dio la vuelta después de colocar la mesa, vio que la mujer se había llevado a Luna y la había colocado en el auto en el que ella y el hombre habían llegado, alega la demanda.

Cuando Haas preguntó al hombre y a la mujer por qué llevaban al perro, dijeron que llevarían al animal a un veterinario porque parecía enferma, según la demanda.

Haas presentó un informe policial y luego se enteró de que las personas que se llevaron a Luna eran "amigas de Brittany Littleton", alega la demanda.

El 26 de febrero, el Equipo de Recursos de Igualdad y Defensa de la Vivienda, un bufete de abogados de interés público, envió a Little Love Rescue una carta indicando que la organización estaba ayudando a Haas a recuperar su mascota, según la demanda, que dice que Luna aún no ha sido regresó a él.