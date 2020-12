Operación Santa se prepara para entregar regalos a niños en todo el país

El Servicio Postal de los Estados Unidos lanzó Operación Santa, la tradición que cumple 108 años, y que permite al público conceder deseos de niños merecedores y familias que necesitan regalos navideños.

Los posibles “adoptantes” pueden visitar USPSOperationSanta.com, leer las cartas, elegir uno o más deseos que les gustaría cumplir y seguirlas instrucciones sobre cómo conceder el deseo de ese niño.

Aquellos que quieran participar deben ser examinados mediante un breve proceso de registro y verificación de identidad antes de que se les permita “adoptar” una carta.

Toda la información de identificación personal de los redactores de cartas es eliminado, y se insta a los posibles adoptantes a permanecer en el anonimato, ya que los regalos son “de Santa Claus”, según el Servicio Postal.

Los regalos deben llevarse a una oficina de correos antes del 19 de diciembre para que puedan ser entregados a tiempo para Navidad.

Be an Elf es una organización sin fines de lucro con sede en Playa del Rey que no está afiliada al Servicio Postal. La organización señaló que aquellos que no tienen tiempo para comprar y enviar regalos por correo puede hacer una donación deducible de impuestos en línea en

La organización benéfica, www.BeAnElf.org., luego usa donaciones en línea para “adoptar” cartas dirigidas a Santa que piden necesidades básicas, con el objetivo de enviar a cada familia una tarjeta de regalo de Target de $100.

La campaña, Operación Santa, comenzó a aceptar cartas el 16 de noviembre y seguirá subiendo cartas a su sitio web hasta el 15 de diciembre.

Aquellos que quieran ser considerados como posibles destinatarios de regalos pueden escribir una carta, ponerla en un sobre sellado con dirección de remitente y enviarlo a la dirección del taller de Santa:

Santa Claus

123 Elf Road

North Pole 88888

La campaña de donaciones fue lanzada en 1912 por el Director General de Correos de los Estados Unidos, Frank. Hitchcock, quien autorizó a los administradores de correos locales a permitir que los empleados postales y ciudadanos para responder a las cartas a Santa.