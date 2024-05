Juez acepta acuerdo de culpabilidad para estudiante que planeó tiroteo en campus de Ontario

Los padres de estudiantes que estaban en una lista de objetivos expresaron su frustración después de que un juez aceptara un acuerdo de culpabilidad para Sebastián Villaseñor, quien fue arrestado después de planear un tiroteo en el campus de Ontario.

Según la policía, el presunto plan de tiroteo de Villaseñor tenía seis objetivos, uno de los cuales era la hija de Robert Dean, quien, según él, ahora vive con miedo.

“Está aterrorizada. No quiere salir de casa y su cabeza estará dando vueltas. Anoche me dijo que no quiero salir de casa a menos que estés a mi lado”, dijo Dean.

Los funcionarios de Ontario aumentaron las medidas de seguridad alrededor de una escuela después de que un estudiante de secundaria de 18 años fuera arrestado por supuestamente planear un tiroteo en el campus de una escuela.

El joven de 18 años, que enfrenta cinco cargos de intento de asesinato por planear un tiroteo en Ontario Christian High School en febrero, fue enviado a casa por un juez el jueves.

El juez aceptó un acuerdo de culpabilidad negociado con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino para una sentencia de libertad condicional de tres años que incluye no tener contacto con las víctimas, mantenerse alejado de la escuela secundaria y asistir a terapia.

“Ahora quedará libre esta noche después de ser procesado sin nada que proteja a mi hija ni a ninguno de los otros niños, excepto una promesa de ser bueno y una promesa de no violar ninguna ley y una orden de restricción”, dijo Dean. “Creo que el sistema ha fallado”.

El abogado de Villaseñor, Daniel Delimon, defendió a su cliente diciendo que es inocente de intento de asesinato y que eso es “lo que reflejan las pruebas”.

“Hacían que pareciera que tenían a una persona que era una amenaza inminente de cometer un tiroteo en la escuela. Dijeron cosas como, ‘Estaba en posesión de armas y tenía miles de cartuchos de munición’”, dijo Delimon.

El abogado agregó que su cliente es autista, aunque no se ha realizado ningún diagnóstico formal.

Villaseñor fue arrestado después de que su hermana alertara a la policía sobre su plan de tiroteo en la escuela e interviniera antes de que el plan se hiciera realidad.

Los padres de Villaseñor le dijeron a la estación hermana NBC4 fuera de cámara que están felices de que su hijo esté en casa y que se tomarán el tiempo para superar esto día a día.

“Desafortunadamente, no es una victoria para mi hija, mi familia o la gente de esta comunidad”, dijo Dean.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English