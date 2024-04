Adolescente de Ontario irá a juicio por presuntamente planear un tiroteo en una escuela

Las autoridades confirmaron que un adolescente de Ontario que supuestamente formó un plan detallado para llevar a cabo un tiroteo en una escuela será juzgado.

Sebastián Villaseñor, de 18 años, debía ser procesado el 25 de abril por cinco cargos de intento de asesinato.

“Nos complace que el Tribunal evalúe las pruebas y las determinaciones legales, que encontró que hubo una intención de dañar a los estudiantes de la Preparatoria Ontario Christian”, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino en un comunicado.

El abogado defensor del adolescente, Daniel Delimon, también confirmó después de una audiencia preliminar que un juez determinó que Villaseñor debería poder ser juzgado.

“Seguimos manteniendo la total inocencia de Sebastian ante los cargos”, dijo Delimon en un comunicado a NBC Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Ontario había dicho que el estudiante de último año de Ontario Christian High School tenía una “obsesión” por el tiroteo en Columbine High School.

“Estaba tan obsesionado con nuestros tiempos de respuesta que buscó en Google qué tan lejos estaría del Departamento de Policía de Ontario para nuestro tiempo de respuesta a la escuela”, dijo el jefe Mike Lorenz del Departamento de Policía de Ontario durante una conferencia de prensa en febrero.

Los investigadores también dijeron que cuando arrestaron a Villaseñor, el estudiante de último año de preparatoria tenía numerosas armas y más de mil cartuchos de munición en su habitación.

El adolescente fue detenido después de que los administradores de la escuela, quienes fueron alertados por un compañero de clase de Villaseñor, contactaron a la policía.

Villaseñor permanecía en prisión sin derecho a fianza desde su arresto en febrero.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.