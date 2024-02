Adolescente de Ontario acusado de planear un tiroteo en una escuela se declara no culpable

A un adolescente de Ontario, que fue arrestado por presuntamente planear un tiroteo en una escuela, se le ordenó permanecer en prisión sin derecho a fianza el jueves.

Sebastián Villaseñor hizo su primera comparecencia ante el Tribunal Superior de San Bernardino en Rancho Cucamonga para su acusación por un delito grave.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El joven de 18 años se declaró no culpable de los cargos de intento de asesinato e intento de amenazas criminales.

“El acusado en este caso representa un gran peligro para la comunidad. Los crímenes alegados en la denuncia implican una gran sofisticación y la planificación de un tiroteo masivo en una escuela”, dijo un funcionario de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino durante la lectura de cargos.

Villaseñor, un estudiante de la Preparatoria Cristiana Ontario, fue arrestado el sábado pasado después de que los administradores de la escuela, que fueron alertados por un compañero de clase de Villaseñor, contactaron a la policía.

El adolescente mostró “signos de estar obsesionado con los tiroteos escolares y [tener] acceso a armas”, según los investigadores.

La audiencia de fianza de Villanseñor esta programada para el 20 de febrero mientras que su audiencia preliminar sera el 27 de febrero.

​Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.