Condado de Los Ángeles: vacunas contra la viruela del mono para personas elegibles

Mientras el COVID sigue siendo fuerte en el sur de California, ahora hay una nueva emergencia de salud pública además de la pandemia de hace dos años.

El gobernador Gavin Newsom ha declarado el estado de emergencia por la viruela del mono, ya que las ciudades y los condados están trabajando para traer la mayor cantidad de vacunas posible.

La declaración de emergencia se hizo de muchas maneras para darles al estado y a los funcionarios de salud la oportunidad de adelantarse a esto.

Hasta el lunes, a las 9 a.m., habían 400 casos confirmados de viruela del mono en el condado de Los Ángeles. El aumento de casos confirmados llevó a la presidenta de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, Holly Mitchell, a emitir una proclamación de emergencia local. La junta votará sobre este asunto el martes.

Las acciones de los niveles estatal y del condado tienen como objetivo reducir la burocracia.

El concejal de la ciudad de West Hollywood, John Erickson, emitió una serie de tuits anunciando una clínica de vacunación emergente que se lanzará el miércoles en la sala de reuniones comunitaria de la biblioteca de West Hollywood.

Los funcionarios de salud pública del condado aún no han publicado información sobre la clínica.

Las autoridades publicaron un aviso sobre la viruela del mono que indica que se abrirán clínicas sin cita previa en el Balboa Sports Complex, Market Street Center, Ted Watkins Memorial Park y Obregón Park.

Las personas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y los horarios de cada clínica difieren. Haga clic aquí para obtener información sobre estas clínicas a medida que se organizan.

La semana pasada, West Hollywood celebró una reunión comunitaria sobre la viruela del mono y, a finales del mes pasado, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles amplió la elegibilidad para vacunarse.

Las inyecciones se administraron por invitación solo porque la demanda de la vacuna era mayor que la oferta.

