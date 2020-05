Old Glory volará a media asta en honor a las víctimas del coronavirus

La bandera estadounidense volará a media asta en todos los edificios públicos hasta el atardecer del domingo para honrar a las víctimas de la pandemia de coronavirus bajo una proclamación del presidente Donald Trump.

"Nuestra nación llora por cada vida perdida por la pandemia de coronavirus, y compartimos el sufrimiento de todos aquellos que sufrieron dolor y enfermedad por el brote", se lee en la proclamación emitida el jueves por Trump.

“A través de nuestro dolor, Estados Unidos se mantiene firme y unido contra el enemigo invisible. Que Dios esté con las víctimas de esta pandemia y brinde ayuda y consuelo a sus familiares y amigos ".

La proclamación cubre todos los terrenos públicos, puestos militares y estaciones navales, barcos de la Armada de los EE. UU., Así como embajadas, legaciones, oficinas consulares y otras instalaciones estadounidenses en el extranjero.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, enviaron una carta a Trump el jueves temprano solicitándole que "ordene que las banderas vuelen a media asta en todos los edificios públicos de nuestro país en el triste día del juicio cuando alcancemos 100,000 muertes. Serviría como una expresión nacional de dolor tan necesaria para todos en nuestro país ".

Ha habido 93,061 muertes en los EE. UU., según las cifras publicadas el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Hablando en una recaudación de fondos virtual el 29 de abril, el ex vicepresidente Joe Biden, el presunto candidato presidencial del Partido Demócrata, dijo: "He sugerido que el presidente baje la bandera a media asta, honrando a todas esas personas, en particular a los primeros auxilios, esos médicos, esas enfermeras, esas personas que entraron sin el PPP, el equipo de protección y aún hicieron su trabajo Y algunos de ellos perdieron la vida. Son héroes y deberían ser honrados como tales".