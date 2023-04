Ola de robos en cuestión de horas afecta a varios negocios en Glendale

Una ola de delitos tuvo lugar durante el fin de semana en una popular zona comercial de Glendale, donde al menos 10 negocios fueron robados en cuestión de horas.

El video de vigilancia dentro de uno de los negocios muestra a los ladrones rompiendo la puerta principal, tomar dinero y cualquier otro objeto de valor que pudieran encontrar.

Todos los negocios están a unas pocas millas de distancia y algunos de ellos incluso están uno al lado del otro en el Bulevar Colorado.

Unos ladrones entraron a la fuerza en al menos diez restaurantes en Glendale y actuaron muy rápido, robando un local tras otro durante el día.

Los propietarios de uno de estos negocios limpiaron los daños sufridos después de que se rompiera el vidrio y los ladrones dejaron todo en desorden.

“He vivido en Glendale toda mi vida y por lo general no escuchas este tipo de cosas en esta ciudad, así que es un poco extraño que suceda con bastante frecuencia y con múltiples negocios”, dijo Daniel Skaf, propietario del restaurante Rockbird.

"Es inquietante para ser honesto".

Skaf también dijo que su negocio fue asaltado en enero, pero que realmente no es mucho para ellos.

La policía todavía está tratando de investigar si la ola de robos fue un evento coordinado con varias personas involucradas. En este momento no tienen una descripción de nadie que haya estado involucrado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.