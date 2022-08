Centros de enfriamiento en el área de Los Ángeles durante la ola de calor

Los residentes del sur de California están sintiendo el calor esta semana, literalmente. Una ola de calor se está extendiendo por la región, con temperaturas de tres dígitos que provocan una advertencia de calor excesivo.

Para ayudar a los angelinos a sobrellevar las altas temperaturas, se están abriendo nueve centros de enfriamiento en el área de Los Ángeles.

Quedarse adentro es la forma más fácil de mantenerse a salvo del calor, y la ciudad insta a los residentes a que se dirijan a los centros de enfriamiento en las bibliotecas, las instalaciones de recreación y parques y los centros para personas mayores para escapar del peligro de algunos aires acondicionados.

"Los angelinos necesitan un lugar para aliviar el calor extremo, especialmente aquellos que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en un comunicado.

Los nueve nuevos centros de enfriamiento de la ciudad se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones:

Esos centros de enfriamiento de la ciudad estarán abiertos desde el miércoles 31 de agosto hasta el lunes 5 de septiembre, entre las 10 a.m. y las 9 p.m. cuando el calor será más intenso.

Otros 162 centros de enfriamiento están abiertos en todo el condado de Los Ángeles durante el calor intenso.

Haga clic aquí para ver un mapa interactivo de esos centros de enfriamiento del condado, junto con consejos de seguridad contra el calor del condado de Los Ángeles.

