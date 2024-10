Ohtani será el primer bateador por los Dodgers. Mira aquí la alineación completa

Los fanáticos de los Dodgers tienen otra razón para celebrar antes del inicio del Juego 3 el lunes por la noche de la Serie Mundial.

Los Dodgers publicaron su alineación para el Juego 3 temprano en la tarde del lunes, que mostró a la superestrella Shohei Ohtani en el puesto de bateador designado.

Tonight’s #WorldSeries Game 3 Dodgers lineup at Yankees: pic.twitter.com/KzersBGjja — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2024

Ohtani sufrió una dislocación parcial del hombro izquierdo al deslizarse hacia la segunda base en el Juego 2, una victoria de 4-2 sobre los Yankees, en el Dodger Stadium. Los fanáticos exhalaron un suspiro colectivo de alivio después de una actualización el domingo del mánager Dave Roberts.

"Simplemente no lo veo sin jugar el Juego 3", dijo Roberts antes del entrenamiento del domingo por la noche. "Si se siente lo suficientemente bien para ir, entonces no veo ninguna razón por la que no estaría allí".

Ohtani no viajó con el equipo a Nueva York después del Juego 2. Llegó en un vuelo separado después de las pruebas de diagnóstico por imágenes en su hombro.

“En cuanto a los resultados de las pruebas, tenemos médicos corriendo por todas partes. No los tengo”, dijo Roberts. “Esto es más bien yo, según el personal de entrenamiento, Shohei se siente bien esta mañana, rango de movimiento, fuerza”.

Ohtani, de 30 años, tiene 1 de 8 en los primeros dos juegos de la Serie Mundial. Está bateando .260 con tres jonrones y 10 carreras impulsadas en su primera postemporada de la MLB.

Los Ángeles busca tomar una ventaja imponente de 3-0 en la serie al mejor de siete. El Juego 4 y, si es necesario, el 5 también serán en Nueva York. La serie está programada para regresar a Los Ángeles para los juegos 6 y 7, si es necesario.