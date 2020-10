Ofrecerán festival virtual en honor al león de montaña

Un festival anual organizado por la Federación Nacional de Vida Silvestre en honor a P-22, el león de montaña que fue fotografiado caminando por la noche cerca del famoso letrero de Hollywood, se volverá virtual mañana como resultado de la pandemia de coronavirus.

La federación anunció a principios de este mes que había contratado a un equipo de desarrolladores para crear una plataforma virtual personalizada en www.urbanwildlifeweek.org que permitirá a las personas asistir de manera segura al evento gratuito, “P-22's Wildlife Wonderland” (“El País de las Maravillas de la Vida Silvestre de P-22”, desde sus hogares.

El Festival de P-22 del año pasado en Griffith Park atrajo a más de 8,000 personas, según los organizadores.

El evento estará abierto a personas de todo el mundo y permitirá a los participantes crear su propio avatar de vida silvestre y usarlo para ayudar a una versión virtual del famoso león de montaña, que los biólogos sospechan que ha cruzado las autopistas 405 y 101, de manera segura. la autopista 101 y más allá, dijeron los organizadores.

El festival comenzará a las 11 a.m., y el gobernador Gavin Newsom hablará a las 11:30 a.m. sobre su conexión con la vida silvestre y el liderazgo del estado en los esfuerzos de conservación de la vida silvestre.

También contará con un mensaje del representante Adam Schiff, demócrata de Burbank, a las 12:30 p.m. y 2:30 p.m., junto con actuaciones de Black Pumas nominados al Grammy a la 1 p.m. y 3 p.m. y una aparición de la actriz Julia Butters de "Once Upon A Time in Hollywood" a la 1:30 p.m. y 3:30 p.m.

El festival también incluirá exhibiciones, un área de actividades para niños, caminatas virtuales y lecciones de arte de la vida silvestre.