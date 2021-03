Ofrecen servicio funerario para el oficial de motocicleta asesinado en Lakewood

El ayudante de motocicleta del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Thomas Albanese, quien murió en una colisión en una intersección de Lakewood el mes pasado mientras intentaba detener el tráfico, fue elogiado el viernes como un hombre que amaba su trabajo.

Albanese, de 41 años, un veterano de siete años en el departamento y padre casado de hijos de 7 y 11 años, intentaba detener un sedán negro justo antes de las 9 am del 25 de febrero cuando fue asesinado en los bulevares Paramount y Del Amo.

Albanese iba en dirección norte por Paramount Boulevard cuando un Mercedes-Benz plateado, que iba en dirección oeste por Del Amo Boulevard, lo golpeó en la intersección. Fue arrojado de su motocicleta y murió en el lugar.

Era un veterano de la Infantería de Marina de los EEUU que cumplió cuatro períodos de servicio en Irak, Albanese se unió al departamento del sheriff en julio de 2013 y se convirtió en diputado dos años después. Ocupó asignaciones en la Cárcel Central de Hombres, la Oficina de Servicios de Tránsito y en la estación de Lakewood como oficial de entrenamiento de campo y logró su sueño de convertirse en un ayudante de motocicleta. Al momento de su muerte, estaba destinado a la estación Pico Rivera.

Una caravana de vehículos policiales, encabezados por motocicletas, llegó a Calvary Chapel Golden Springs en Diamond Bar alrededor de las 10:30 de esta mañana y el ataúd cubierto con la bandera de Albanese fue escoltado, junto con su familia, a la capilla mientras las filas de diputados estaban en atención.

Villanueva estuvo entre los que se dirigieron a los asistentes. “Ha sido un momento difícil para la aplicación de la ley”, dijo. “Hay gente que grita a todo pulmón que los policías son malos y que cuantos menos seamos, mejor es la sociedad. Y les digo a todos ellos, ni siquiera cerca. El mundo es un lugar mejor gracias a personas como Tom; porque todos los que usan esta insignia, usan uniforme, sirven a su nación, sirven a su comunidad con orgullo, con honor. Nos equivocamos de vez en cuando, y tenemos que reconocerlo, y seguimos adelante, ese es nuestro trabajo. Pero no dejes ninguna duda al respecto; estamos mejor, porque eso es lo que hacemos”.

David Albanese habló a los dolientes sobre su hijo, que se unió a la Infantería de Marina como lo había hecho su padre. “Tom dejó una gran huella”, dijo Albanese. “Escuché a alguien decir aquí arriba que siguió mis pasos. Podría haber comenzado (siguiendo) mis propios pasos, pero hizo su propio camino, y siempre he estado muy orgulloso de él..Estaba tan feliz y tan orgulloso de ser oficial. Hice un paseo junto con el hombre. Realmente lo disfruté. Estaba realmente orgulloso de estar con él ese día”.

Se planeó una procesión después del servicio en Rose Hills Memorial Park en Whittier para un servicio privado junto a la tumba. Después de su muerte, el gobernador Gavin Newsom ordenó ondear banderas en el Capitolio del Estado a media asta en honor a Albanese.