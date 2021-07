Ofrecen refugio y asistencia médica gratuita para personas afectadas por explosión de fuegos artificiales

Hoy se cumple una semana del estallido de un decomiso de fuegos artificiales, que sacudió a un vecindario del Sur de Los Ángeles.

Los residentes afectados continúan reportando efectos colaterales desde pérdida de audición hasta ataques de pánico por el incidente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En varias cuadras a la redonda del estallido hay personas perjudicadas, y se les está ofreciendo refugio temporal y asistencia médica gratuita, en el centro recreativo Trinity de SLA.

“El oído, este derecho, tengo un zumbido que no me deja en paz, me está molestando”, dijo Irlanda Palomino, que ha perdido la audición.

Problemas auditivos es una de las principales quejas de residentes del área afectada por la detonación.

“Detonó esa cosa tan horrible que nos quedó una cosa en los oídos, un zumbido tan feo”, dijo Adriana Valencia.

Una jovencita dice que incluso sus oídos le sangraron.

Grandes y chicos dicen también estar muy afectados de los nervios y sensibles a los ruidos estruendosos.

“Nada más escuchamos cualquier golpe y ya estamos nerviosos”.

Estos tres niños jugaban afuera en el patio a una cuadra del estallido y aún están en estado de shock.

“Ellos estaban asustados y empezaron a temblar, eso fue lo que pasó con ellos”, dijo Lilia Sebastian.

Es por eso que hoy visitaron una clínica móvil para una consulta médica gratuita.

“Venimos al doctor para que chequee a los niños. Que tal que hay alguna cosa que quedó mal a sus tímpanos de ellos”, dijo Lilia.

Residentes a varias cuadras a la redonda del estallido cerca de las calles 27 y San Pedro, sufrieron diversos efectos colaterales.

“Dicen que el impacto fue a cinco cuadras al cuadrado alrededor del sitio”, dijo Mario Chávez, portavoz de las clínicas St. John’s.

Y es por ello que en este refugio en el Centro Trinity se está ofreciendo desde albergues y hasta servicios médicos durante toda esta semana.

“Le queremos decir al pueblo que cualquier persona impactada, a veces decimos estoy bien y al rato es cuando empezamos a sentir los efectos, entonces queremos que cualquier persona venga. Los servicios son gratuitos”, dijo Mario.