Ofrecen recompensa por escultura desaparecida de biblioteca de Los Ángeles

La Biblioteca Central de Los Ángeles ofrece una recompensa de $10,000 por información que conduzca a la recuperación de partes faltantes de una escultura de bronce que desapareció misteriosamente de ese recinto hace 50 años.

The Well of Scribes, que representa a escritores de diferentes culturas, desapareció en 1969 cuando la biblioteca se sometió a una renovación. La historia de su desaparición fue revivida en 2018 por "The Library Book", de la autora Susan Orlean, que inspiró al editor gerente de la revista Alta a investigar su paradero.

Uno de los tres paneles fue devuelto el año pasado por un vendedor de antigüedades en Arizona que lo compró a una mujer por $500 varios años antes.

La biblioteca de Los Ángeles y Alta anunciaron el martes la recompensa por la información que conduzca al descubrimiento de las piezas perdidas de la escultura.

"Estamos entusiasmados de ampliar la búsqueda y pedir la ayuda del público en este esfuerzo", dijo el editor de Alta, Blaise Zerega, a Los Ángeles Times. Animó a cualquiera que tuviera un presentimiento sobre el paradero de las piezas faltantes a contactar la revista o la biblioteca.

Alta contrató a un investigador privado que se especializa en recuperar arte perdido. Hasta ahora, el investigador ha rastreado múltiples pistas, dijo Zerega.

"Especulamos que hay una buena posibilidad de que todavía esté en el área metropolitana de Los Ángeles", dijo.