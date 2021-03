Ofrecen recompensa de $50K en búsqueda del conductor que mató a un ciclista en North Hills

Un hombre de 38 años murió la mañana del sábado cuando su bicicleta fue golpeada en una intersección de North Hills por un sedán que huyó del lugar.

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 4:20 a.m. en los bulevares de Roscoe y Sepúlveda, según investigadores de la Oficina de Tráfico del Valle del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Un sedán de cuatro puertas Toyota Camry 2007-2011 de color oscuro se dirigía hacia el este en Roscoe cuando golpeó al ciclista que iba en dirección sur en la intersección en Sepulveda Boulevard, dijeron los investigadores.

El conductor del vehículo no se detuvo, no pidió ayuda, no prestó ayuda y ni se identificó como se requiere en California, dijo la policía.

El ciclista fue declarado muerto en el lugar, dijeron los investigadores.

Su nombre no se dio a conocer hasta que se notifique a los familiares.

Los investigadores señalaron que los conductores involucrados en una colisión deben detenerse cuando sea seguro y permanecer en el lugar para identificarse y que las bicicletas deben conducirse en la dirección de tráfico, no en contra del tráfico.

Cualquier persona con información sobre el conductor que se dio a la fuga debe llamar a los investigadores al 818-644-8022 o a través de Crime Stoppers al 800-222-TIPS (8477).

Una recompensa de hasta $50,000 está disponible para aquellos que brinden información que conduzca a la identificación, aprehensión y condena o compromiso civil de un delincuente.