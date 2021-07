Ya sabemos que los delincuentes no tienen escrúpulos, pero una estafa está sorprendiendo a muchos. Ahora, les están ofreciendo dinero a mujeres a cambio de su compañía, pero en lugar de eso, se los roban.

Las autoridades le llaman el esquema del 'Sugar Daddy', en el cual, los estafadores buscan a mujeres que están necesitadas de ingresos, y le ofrecen pagos semanales a cambio de atención y afecto, pero esto, de dulce no tiene nada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hoy en día las redes sociales son un método de comunicación esencial en nuestras vidas, pero también se ha convertido en la manera en que más y más estafadores buscan a sus víctimas.

"Me han ofrecido $3,000, y así de que si te portas bien, hasta [ofrecen] un poco más. Yo creo que lo más alto que me han ofrecido es $7,000", dijo Keith Araiza, asegura que ha recibido mensajes de supuestos ‘Sugar Daddy’s’.

Keith, una usuaria de Instagram, asegura que en más de una ocasión ha recibido mensajes directos de supuestos hombres mayores ofreciéndole dinero, conocidos en inglés como ‘Sugar Daddys’.

"Me parece completamente molesto, terrible, aparte triste e incómodo", y de acuerdo con las autoridades, esto se trata de una estafa.

"Les dicen, 'aquí tengo un dinero extra, yo puedo ser tu ‘Sugar Daddy’, lo único que tienes que hacer es darme tu atención", dijo Andrés Hernández, agente del FBI.

Es a través de una pantalla que los estafadores contactan a jóvenes y mujeres adultas prometiéndoles miles de dólares a la semana, y si ellas aceptan, les piden su información bancaria, para depositarles un cheque con la cantidad acordada. Sin embargo, ocurre todo lo contrario.

"El fulano les habla y les dice, 'mira te mande $2,000 en vez de mil, me puedes regresar esos mil dólares en 'Gift Cards', tarjetas de regalo, o se lo puedes mandar a un familiar, y lo que dice la muchacha, claro que si me mandaste $2,000, me tuviste que haber mandado mil. Después se dan cuenta de que el cheque botó y terminan pagando de su bolsa de ellos", según las autoridades.

A nivel nacional han recibido centenares de denuncias de víctimas de esta estafa, que en conjunto han perdido casi $2 millones, así que recuerde, no importa que tan dulce parezca la oferta, si alguien le manda un cheque, y luego le pide devolverles parte del dinero, no caiga, porque se va a llevar una amarga sorpresa.

Si usted ha sido víctima de esta estafa las autoridades le piden reportarlo, ya sea a la policía, o al FBI que se especializa en estafas cibernéticas.