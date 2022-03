Ofrecen ayuda financiera para mujeres con pequeños negocios

Mujeres empoderadas presten atención.

Comenzando el viernes, las mujeres que tienen un pequeño negocio en la ciudad de Los Ángeles podrían calificar para miles de dólares de ayuda económica.

Si venden algún producto, dan masajes, tienen un salón de belleza o cualquier negocio de pequeño tamaño, tienen solo unos días para enviar su aplicación así que no espere.

Pequeñas comerciantes como Juana Gómez no la han tenido nada fácil.

“Dios me fue iluminando y nunca me he rendido, y les digo a las mujeres que sí se puede, que le echen ganas, y sean luchadoras que no nunca se rindan. Eso es todo…”, dijo Gómez.

Comenzó vendiendo de todo en las banquetas, pero ahora es dueña de puestos de ropa.

“Y pues aquí no la pasamos de 10 a 7 todos los días…”, dijo Gómez.

Pero la crisis de salud la tumbó.

“Ahora que estuve mala de covid, yo no podía caminar. Me sostenía de las paredes…”, dijo Gómez.

Por lo que la ciudad de Los Ángeles anunció que distribuirá $8 millones de dólares a micro empresarios, un millón será exclusivamente para las guerreras.

“Se llama el programa de subsidios para la recuperación de microempresas…”, dijo Yovana Pérez, encargada del programa.

Este viernes 25 de marzo comenzarán a recibir solicitudes, únicamente hasta el 15 de abril.

“Fue en diciembre que me enfermé, que mantuve mi negocio cerrado y fue más duro para mi…”, dijo Gómez.

“No había ventas de nada, porque vendo party supplies, no había ningún evento…”, dijo Rosaura Mendoza, una micro empresaria.

Rosaura también calificaría porque cuenta con la certificación de comerciante… y tiene menos de 5 empleados.

“El negocio tiene que estar en la ciudad de Los Ángeles, una empresa con fines de lucro, y tiene que haber estado en funcionamiento antes de marzo del 2020…”, dijo Pérez.

Las microempresas podrán recibir hasta $15 mil dólares.

“Para pagar la nómina de sueldo, para pagar utilidades, para pagar alquiler que no se haya pagado. Y también para gastos de tecnología…”, dijo Pérez.

Y son aquellos negocios que no se han beneficiado de apoyo los que tendrían prioridad.

“Se va a seleccionar con énfasis en ciertas categorías por ejemplo mujeres, o personas, si pueden aplicar quienes hayan recibido otros fondos, pero tal vez no tengan tanta oportunidad como otros negocios que no han recibido ayuda…”, dijo Pérez.

El concejo nacional de mujeres empresarias informó que la financiación a negocios de mujeres cayó 2.3% en el 2020, siendo el sector femenino de los más afectados por la pandemia.

La página web para recibir el apoyo está aquí.