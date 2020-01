Ofrecen $10,000 para dar con asesino de un padre de familia

Funcionarios de la ciudad de Los Ángeles anunciaron una recompensa de $10,000 el jueves por información que ayude dar con el paradero de la persona que asesinó a un joven padre de familia hace tres años.

La madre de la víctima habló con Telemundo 52 para pedirle al público que ayuden a buscar a la persona que asesinó a su hijo.

“Mi vida ha cambiado por completo. No pasa un solo día que no lloro por mi hijo, que no lloro por sus hijos. Su esposa lloró todos los días, mi vida jamás será igual.

Kristen Turman, la madre de Anthony Iñiguez, dijo que a su hijo le encantaba pasar tiempo con sus dos niños y tomar fotos de los momentos felices con la familia. Pero todo esto cambió el 17 de junio del 2019, cuando fue herido mortalmente.

“Es lo más difícil para un padre el saber que la vida de tu hijo ha sido arrebatada por alguien sin razón alguna, simplemente no es justo.

En la cuadra 25100 aparentemente hay impactos de bala en un alto, muestras de que el vecindario peligroso y donde en el 2017 hubo varias balaceras.

“Había mucha conmoción en la calle y se escuchó muchos disparos”, dijo Ana Palafox, residente de Harbor City.

“El 17 de junio a las 2:30 a.m. Iñiguez fue víctima de esa ola de violencia, cuando regresaba a casa de su trabajo en bicicleta alguien le disparo en la nuca, y murió poco después en el hospital”, agregó Palafox.

En una esquina se ha puesto un altar, un recordatorio del asesinato y de que hay $10,000 para la persona que ayude a resolver el caso.

Han pasado casi tres años desde que Iñiguez fue mortalmente herido. La familia ha colocado unas lonas con la esperanza de que la recompensa de con los responsables de su muerte.

A la víctima, le sobreviven cuatro hermanas, la menor, Cyrena Turman, dijo que era como su gemelo, dirigiéndose al responsable del crimen.

“Tú no tienes derecho de decir cuando es hora de que alguien muera, así que has lo correcto y entrégate, dale justicia a sus hijos y su familia, pues es lo único que nos queda”, dijo Turman.

Iñiguez deja a una esposa y dos hijos, Anthony junior de 4 años y Osaya que apenas celebró su tercer cumpleaños ayer.

Las autoridades piden que cualquier persona con información sobre este caso se comunique con la policía de Los Ángeles.