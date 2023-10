Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange sufre ataque cibernético

Los piratas informáticos irrumpieron en el sistema de tecnología de la información de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange (OCDA) la semana pasada, anunció la oficina del fiscal del distrito el lunes.

La oficina no especificó si alguna información se vio comprometida, pero dijo en un comunicado de prensa que tomó "medidas inmediatas" para cerrar su infraestructura de ciberseguridad tan pronto como se enteró de la violación el viernes.

La investigación de la infracción puede llevar de una a dos semanas, dijo un funcionario no identificado a City News Service. Según el funcionario, hasta el momento no se ha identificado ningún ransomware o virus.

“Además, la OCDA implementó una serie de protocolos para garantizar que el sistema de justicia penal del condado de Orange continúe funcionando de manera eficiente”, dijo la oficina del fiscal del distrito. Agregó que está trabajando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la oficina del Fiscal Federal para encontrar al perpetrador.

La OCDA dijo que coordinó con agencias asociadas y entidades encargadas de hacer cumplir la ley para limitar el daño. La Directora de Asuntos Públicos y Participación Comunitaria del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, Carrie Braun, confirmó a CNS el cierre exitoso de su conexión de correo electrónico con la OCDA.

¿Cuáles son los procedimientos estándar para las infracciones cibernéticas en agencias gubernamentales?

Las infracciones cibernéticas pueden ser perjudiciales para las agencias gubernamentales. Cada estado tiene su propio curso de acción. California exige que las agencias notifiquen a los residentes sobre cualquier violación de datos que pueda comprometer su información personal.

Además, las entidades que mantienen su propio procedimiento de notificación deben actualizar continuamente a las personas afectadas por la infracción, como lo exige la ley estatal. Si un tercero está involucrado, debe notificar a los propietarios o licenciatarios de los datos inmediatamente después de descubrir la adquisición no autorizada de información.

Las agencias locales y estatales también pueden presentar una solicitud de investigaciones federales. Una vez solicitado, el FBI mitiga la situación mediante la respuesta a amenazas, que es la investigación criminal de los actores cibernéticos para detener la actividad maliciosa.

El FBI también proporciona respuesta de activos, lo que significa que evalúa la vulnerabilidad y la escala de protección de las áreas comprometidas. Esto implica:

“reducir el impacto en los sistemas y/o datos;

fortalecer, recuperar y restaurar servicios;

identificar otras entidades en riesgo; y

evaluar el riesgo potencial para la comunidad en general”.

¿Qué información se guarda en la fiscalía?

El fiscal del distrito es una persona con facultades para investigar y procesar delitos en nombre de los electores.

La Oficina de Investigaciones de la Oficina de la OCDA está compuesta por 130 investigadores policiales que ayudan a los fiscales en el juicio desarrollando pistas, localizando testigos, garantizando la seguridad de las víctimas y los testigos, redactando y entregando órdenes de allanamiento e investigando casos originales, dice la oficina en su sitio web.

El departamento también incluye la asistencia de 90 empleados no juramentados.

La Unidad de Ciencia y Tecnología de la OCDA aprovecha aún más la información pública a través de su Programa de Base de Datos de ADN, que comenzó en 2007.

La base de datos contiene alrededor de 195.663 perfiles de ADN de acusados individuales utilizados para resolver casos comparando perfiles de ADN de la escena del crimen, según el sitio web oficial.

Otros servicios de la unidad de tecnología incluyen el Programa de Integridad de Condenas de Banderas Rojas, el Programa de Genealogía Genética Investigativa y el Programa de Cámaras Corporales.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.