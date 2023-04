Oficina de forense revela la causa de muerte del rapero Coolio

La muerte del rapero Coolio, de 59 años, fue causada por los efectos del fentanilo, la heroína y la metanfetamina, según un informe de la oficina forense del condado de Los Ángeles.

Los detalles de la causa de muerte del artista de "Gangsta's Paradise" y "Fantastic Voyage" fueron confirmados por su manager. El médico forense también notó cardiomiopatía, una enfermedad cardíaca que puede dificultar que el corazón bombee sangre al cuerpo, y asma en condiciones significativas.

Coolio, cuyo nombre legal era Artis Leon Ivey Jr., murió el 28 de septiembre en la casa de un amigo en Los Ángeles. Su muerte provocó una gran cantidad de homenajes de celebridades, incluidos Snoop Dogg y Ice Cube.

El rapero Coolio, mejor conocido por su éxito ganador del premio Grammy "Gangsta's Paradise", era padre de seis hijos.

La exitosa canción mundial "Gangsta's Paradise", que vendió seis millones de copias, ganó el Grammy de 1996 a la mejor interpretación de rap en solitario y fue nominada a ese galardón en la categoría de mejor canción del año. El tema también apareció en la película de 1995 "Dangerous Minds", protagonizada por Michelle Pfeiffer.

"El reconocimiento mundial hizo que Coolio presentara su música en varias películas importantes, entre ellas: 'Space Jam', 'Clueless', 'The Big Payback', 'Panther', 'New Jersey Drive', 'The Jerk Boys', 'Eddie, 'Half Baked' y muchas más", se lee en el sitio web de Coolio.

Otras canciones populares del artista incluyen "Fantastic Voyage" y "C U When U Get There".

El patrimonio de Coolio planea lanzar un álbum de estudio a finales de este año en el que había estado trabajando en los días previos a su muerte.