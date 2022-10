Dos detenidos tras persecución por varias autopistas del condado de Los Ángeles

Las autoridades arrestaron al conductor de un BMW y a un acompañante, tras una persecución que terminó en la autopista 91 en dirección oeste, cerca de la salida de la Avenida Downey en el área de Long Beach.

El conductor era buscado por un posible robo residencial en Walnut, según la estación Walnut/Diamond Bar del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD). Los oficiales de la Patrulla de Caminos de California en Los Ángeles tomaron cargo de la persecución, que comenzó poco después de las 7:15 a.m.

La persecución viajó hacia el este a través del área de Irwindale en la autopista 210.

El conductor del sedán negro a veces conducía por los arcenes de la autopista, acelerando peligrosamente cerca de otros autos.

El conductor había tomado la rampa de salida y viajaba por El Monte en la Autopista 10 en dirección oeste a unas 60 millas por hora, a las 7:47 a.m.

Los vidrios polarizados dificultaron determinar quién estaba dentro del automóvil y si era una o varias personas.

En ocasiones, el conductor viajaba hasta 100 millas por hora en las autopistas, lo que obligó al CHP a cancelar la persecución y pasar a monitorear la trayectoria del vehículo.

Mientras intentaba maniobrar alrededor de un automóvil en el carril más a la izquierda incorporándose al arcén, el conductor golpeó la cajuela de otro sedán a alta velocidad, haciendo que el segundo automóvil girara por completo en la autopista.

Luego, el conductor del BMW aceleró desde el área de Commerce hacia el área de South Gate, continuando hacia el sur en la Autopista 5 pasando el auto y la pared lateral de la autopista.

Poco después, el conductor arrojó algo no identificable por las ventanas, posiblemente algunos papeles.

Un par de motocicletas de CHP continuaron persiguiendo al conductor de BMW hasta el área de Paramount, ya que el conductor aceleraba más rápido que el flujo de tráfico y continuaba entrando y saliendo de los autos.

Mientras el conductor transitaba por la zona de Santa Fe Springs, la defensa trasera del BMW comenzó a desprenderse del resto del vehículo, con daños visibles tras la colisión con el otro automóvil.

Mira las imágenes de la persecución y el desenlace de película.

El conductor salió de la Autopista 5 en la Avenida Firestone, luego giró de regreso a la autopista con humo saliendo de la parte trasera del auto y dos autos de CHP persiguiéndolo.

El BMW volvió a salir de la autopista justo después de las 8:15 a. m., viajando brevemente hacia el sur por el lado equivocado de Beach Boulevard.

El automóvil comenzó a inclinarse ligeramente hacia la derecha a medida que las altas velocidades y los daños sufridos después de múltiples colisiones destrozaron el automóvil.

El parachoques trasero finalmente se desprendió del automóvil, arrastrándose mientras el conductor aceleraba por la autopista 91.

Pedazos de metal y otros escombros se arrastraban detrás del vehículo mientras el parachoques se desmenuzaba lentamente en el asfalto antes de desprenderse por completo.

El BMW golpeó la parte trasera de un camión cuando se topó con tráfico mucho más lento en la Autopista 91 en dirección oeste, y los oficiales de CHP casi lo alcanzaron con una maniobra PIT que no tuvo éxito.

El conductor pareció perder el control del vehículo después de pasar a la rampa de salida de la Avenida Downey. El automóvil chocó contra la parte trasera de otro camión grande en el área de Long Beach.

Dos sospechosos abrieron las puertas del automóvil, huyendo a través de varios carriles de tráfico, saltando sobre el divisor central y liderando la persecución a pie por carriles abiertos en la 91, lo que obligó al tráfico que se aproximaba a romper y desviarse.

Los oficiales los alcanzaron y los dos sospechosos se entregaron al CHP.

