Oficial de LAPD y su esposa reciben diagnósticos de cáncer casi al mismo tiempo

Una cosa es que una familia luche contra el cáncer en etapa 4. Ahora imagine que un esposo y una esposa reciben los mismos diagnósticos al mismo tiempo.

Comenzó con la colonoscopia de Laura Tomelloso en febrero. Poco después, la oficial jubilada del Departamento de Justicia se enteró de que tenía cáncer de colon en etapa 4. Luego hizo metástasis en cáncer de ovario.

Luego, un mes y medio después, el esposo de Laura, Mike, notó dos ganglios linfáticos inflamados en su garganta. Una biopsia determinó que el oficial de motor con muchos años de servicio en la División Central de Tráfico del LAPD (LAPDCTD) tenía cáncer de garganta.

“Es devastador y para [Laura], pasar por eso para descubrir que tu cónyuge también tendrá que lidiar con eso”, dice Carrie Cellini, una amiga de la familia. “

Cellini dice que los Tomelloso eran demasiado humildes para pedir ayuda a pesar de las crecientes facturas médicas, por lo que familiares y amigos intervinieron para ayudar.

“Mike simplemente no quería que la gente lo supiera. Finalmente dijimos: 'Oigan, ustedes lo van a necesitar a largo plazo’”.

LAPD ha establecido un fondo fiduciario de listón azul para ayudar a la familia. El dinero se utilizará para facturas médicas, comestibles y otras necesidades, junto con preparaciones de alimentos para las necesidades dietéticas específicas de los dos pacientes con cáncer.

“Durante su batalla contra el cáncer, que consiste en tratamientos médicos continuos, cirugías y hospitalizaciones, tienen un desafío agotador para completar tareas simples”, dijo la División Central de Tráfico de LAPD en un comunicado.

“Han estado confiando en amigos, vecinos y miembros de la iglesia para hacer la vida menos desafiante con sus tareas diarias y programar sus citas médicas”.

La pareja tiene dos hijos, Mike Jr. y Matthew, que tiene necesidades especiales. Mientras la pareja lucha con graves problemas de salud, Matthew ya no puede asistir a las sesiones de terapia, según LAPD.

Si desea colaborar con la familia Tomelloso, haga clic aquí para más información.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.