Día de los impuestos: Restaurantes que ofrecen descuentos y comida gratis hoy

Cuadrar todo lo que se necesita cuadrar, apilar los documentos en las pilas adecuadas, leer cada documento con más detenimiento, marcar la casilla de archivo para asegurarse de que no se perdió ningún documento y luego cuadrar todo de nuevo: todo lo que debe hacerse antes de presentar sus impuestos requiere un poco de esfuerzo, puede hacerlo y mucho coraje.

Esto puede abrir el apetito, por supuesto, y reservar algunos refrigerios especiales para el Día de los Impuestos es una tradición consagrada, especialmente si usted es un contribuyente que también es un poco aficionado a la comida, o al menos una persona con alguna comodidad favorita. platos.

El lunes 18 de abril es ese día en 2022, y algunos lugares de la ciudad ofrecerán algunos ahorros, si desea pasar de camino a casa desde la oficina de correos o hacer un pedido después de presionar "enviar".

BJ's Restaurant and Brewhouse

BJ's Restaurant and Brewhouse lanzará una oferta de cuatro días el 18 de abril y no sorprende que estén involucrados el "10" y "40", los números que están muy asociados con el día.

La cadena de restaurantes, que es conocida por sus pizzas de plato hondo, hamburguesas abundantes y esa fantasía de helado de galleta tipo pastel caliente, el Pizookie, estará “... ofreciendo $10 de descuento en cualquier compra de $40 en pedidos para llevar y entrega el lunes 18 de abril”.

El Pizookie, por cierto, no es solo la golosina con chispas de chocolate que una vez conociste; más bien, ese postre decadente ahora está disponible en una línea completa de deliciosos sabores.

¿Y si decides que definitivamente estás en la ruta de los postres, pero quieres ir a la ruta del pastel de queso?

The Cheesecake Factory

The Cheesecake Factory le dará $10 de descuento en un pedido de $50 cuando use el código de promoción CAKE10.

Podrá ordenar a través del sitio web o DoorDash. La oferta está disponible del 18 al 21 de abril.

Mountain Mike's

En Mountain Mike's, los amantes de la pizza disfrutarán de un descuento de $10.40 en un pastel de 20 pulgadas el 18 de abril. Deberá ordenar a través de la aplicación y la oferta es válida solo para una pizza.

Firehouse Subs

¿Y en Firehouse Subs? Puede disfrutar de un submarino mediano de cortesía, cuando compre un submarino mediano (o grande), papas fritas y bebida, el 18 de abril.

Otros lugares pueden estar siguiendo la ruta emergente de la oferta del Día de los Impuestos, así que consulte con el lugar de reunión de su vecindario o el restaurante para ir al restaurante el 18 de abril.

