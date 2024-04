Vandalizan varios autos en vecindarios del oeste de Los Ángeles

Un rastro de vidrios rotos y graffiti quedó atrás después de que uno o varios ladrones destrozaran autos y una casa en tres vecindarios del lado oeste de Los Ángeles.

Los residentes de las comunidades de Playa Del Rey y Venice han sido objeto de múltiples robos de automóviles.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Un ladrón destrozó el coche de Trent Marlow con un martillo el jueves por la mañana temprano.

La policía de Los Ángeles dijo que la persona bajo custodia no estaba oficialmente bajo arresto, pero los agentes la estaban interrogando el miércoles por la tarde.

“Salí a trabajar y mi auto estaba destrozado”, dijo Marlow, un residente de Playa Del Rey, cuyas imágenes de vigilancia captaron el crimen. “Entonces, me di cuenta de que el coche de mi vecino estaba destrozado y el de otro vecino estaba destrozado”.

Un total de cinco autos fueron impactados en la calle Sunridge y varios más en la calle Trolleyway en Playa Del Rey. Al menos dos automóviles sufrieron destrozos a una milla de distancia, en la avenida Manchester.

Marlow cree que el ladrón o los ladrones buscan abridores de garaje y llaves de casa.

“El sábado vinieron en el mismo coche a otra casa de mis vecinos y asaltaron su auto”.

Al otro lado de la marina, los residentes también están barriendo los cristales de las ventanillas rotas de los coches.

Daniel Simon, que vive en Venice, dice que los ladrones se llevaron disfraces por valor de más de $1,000 de su vehículo.

Al menos 30 vehículos estacionados en Koreatown fueron vandalizados ayer. Algunos dueños tendrán que pagar por las reparaciones ya que su seguro de auto tiene la cobertura mínima.

“Fui a revisar mi auto y noté que un montón de cosas que tenía en mi baúl estaban esparcidas por el vecindario en el piso”, dijo.

El de Simon es uno de los cinco autos asaltados en la avenida Brooks.

Antoinette Reynolds, otra residente en Venice, dice que los ladrones irrumpieron en su coche hace dos noches.

“Revisaron mi pequeña consola donde guardo todas mis monedas”, dijo Reynolds. “El dinero que tengo en mi consola es para las personas sin hogar”.

La policía está buscando a los responsables de vandalismo a varios coches en Westchester.

Los ladrones también pintaron coches y vallas con spray, según los residentes.

“Hombre, esto no está bien”, dijo Lil Chronic, un rapero que vive en Venice. “Está en toda la calle, ¡todos estos graffitis!”.

La policía no ha confirmado ninguna pista sobre la serie de vandalismo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.