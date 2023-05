Cientos de inquilinos enfrentan desalojo en edificio en el oeste de Los Ángeles

El desalojo masivo de un antiguo complejo de apartamentos en el oeste de Los Ángeles podría ser el más grande de su tipo en los últimos años.

El propietario del Barrington Plaza Complex está desalojando a todos los inquilinos que viven en el edificio, algunos de los cuales han vivido allí durante décadas.

El edificio en sí tiene un historial de incendios que amenazan la vida y necesita urgentemente renovaciones que podrían tardar varios años en completarse.

Se informó a las 577 unidades ocupadas del complejo que, con excepciones muy limitadas, tienen cuatro meses para reubicarse.

“Esta es mi familia, esta es mi familia de Los Ángeles y esta es nuestra comunidad”, dijo Jackie Fournier, residente de Barrington Plaza.

Barrington Plaza ha tenido dos incendios, uno en 2018 y el segundo en 2020 que provocaron la muerte de un estudiante universitario. El arrendador dice que están emprendiendo lo que se llama un “proyecto de mejora de la seguridad y contra incendios”. Esto incluirá la adición de un sistema de rociadores.

El proyecto tendrá un precio de más de $300 millones y podría tomar varios años antes de que los inquilinos puedan volver a mudarse.

“Simplemente estoy esperando a ver qué nos dirán en cuanto a cuál será nuestra asistencia para la reubicación”, dijo Fournier.

El arrendador dijo que no solo están dando pagos de reubicación, sino que también tendrán especialistas en reubicación.

“Barrington Plaza tendrá especialistas en reubicación disponibles en la propiedad que pueden brindar apoyo individualizado a los inquilinos y ayudar a ubicar, ver y mudarse a nuevas residencias”, dijo el propietario Douglas Emmett Inc., en un comunicado.

Algunas de las unidades están bajo control de alquiler, pero el propietario insiste en que la mayoría de los inquilinos están pagando el precio de mercado actual. Dicen que están siguiendo todas las leyes estatales y locales para que los edificios cumplan con los códigos.

Pero los residentes son un poco escépticos y dicen que creen que el plan es derribar Barrington Plaza y comenzar de nuevo.

“Hay muchas personas solteras en nuestro complejo, hay muchas personas con niños que tienen que estar dentro del mismo distrito escolar, muchas personas mayores, muchas personas que caminan al trabajo”, dijo Fournier. “Es solo una dificultad para muchas personas”.

A Fournier le preocupa que las viviendas en Los Ángeles ya no sean asequibles ni estén disponibles para ella o su familia de Barrington Plaza.

“Sabemos que la vivienda asequible no es fácil en Los Ángeles”, dijo Fournier.

En respuesta a esos comentarios hechos por los residentes, la empresa arrendadora le dijo a la estacion hermana NBC4: “Absolutamente no”.

