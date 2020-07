OC reanudará matrimonios en Honda Center

A partir del lunes, las parejas pueden volver a casarse en el Honda Center en Anaheim.

El Secretario del Registro del Condado de Orange, Hugh Nguyen, tuvo que cerrar sus sucursales en Anaheim, Laguna Hills y en el Old County Courthouse el 20 de julio para ayudar a frenar el aumento más reciente en los casos de COVID-19. Las parejas con citas pudieron casarse en una `` reapertura suave '' en el Honda Center el 17 de julio.

En abril, la oficina de Nguyen utilizó el estacionamiento del Honda Center durante el cierre estatal de la mayoría de las empresas y oficinas, que duró hasta junio, cuando se levantaron gran parte de las órdenes de cierre. El gobernador Gavin Newsom ordenó otro cierre parcial cuando surgieron brotes de COVID-19 en gran parte del estado.

La reapertura oficial del Centro Honda en 2695 E. Katella Ave. como centro de matrimonio será el lunes.

La Oficina del Secretario del Registro emitió 3.900 licencias de matrimonio y realizó 2.500 ceremonias del 10 de abril al 5 de junio, según la oficina de Nguyen.

"Los números de COVID-19 no están mejorando y la demanda de servicios matrimoniales no está disminuyendo", dijo Nguyen. `` La mayoría de los registradores administrativos de nuestro condado vecino han cerrado sus oficinas, lo que probablemente conducirá a un aumento en la demanda de servicios matrimoniales aquí en el Condado de Orange. Estoy muy agradecido de que Honda Center pueda acomodarnos una vez más. Me gustaría agradecer a todos en Honda Center y a mi personal por ayudar a hacer esto posible ”.

El CEO de Honda Center, Tim Ryan, dijo que estaba feliz de hacerlo.

"Desde el cierre en marzo, hemos buscado formas de utilizar el exterior del Honda Center", dijo Ryan. “Estamos encantados de que los servicios matrimoniales se reanuden en Honda Center y, con suerte, ofrezcan algo de alegría a las parejas cuyos planes se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para navegar en estas circunstancias únicas, y nos gustaría agradecer a nuestros socios de Honda por mejorar la experiencia con una oportunidad especial para tomar fotos para estas parejas ".

Los recién casados ​​tendrán la oportunidad de tomarse una foto con su fiesta de bodas por cortesía de Honda, que tendrá un Honda CR-V Hybrid 2020 decorado con flores frescas en el lugar como parte de su fotomatón. Cuando llegan las parejas, esperan en sus autos hasta que un miembro del personal de la Oficina del Secretario del Registro los llama y los dirige a una taquilla para su cita.

Las parejas que solo buscan una licencia de matrimonio no deben traer invitados.

Las parejas que se casan pueden traer un testigo para la ceremonia.

Las parejas deben pagar con un cheque o giro postal a nombre del Secretario del Registro del Condado de Orange. No se aceptarán efectivo ni tarjetas de crédito. Y deben tener una identificación con foto válida emitida por el gobierno. Las parejas deben hacer una cita. No se aceptarán clientes sin cita previa.

Las cabinas de venta de entradas del Honda Center ofrecen una barrera protectora para los empleados de Clerk-Recorder. Para obtener más información, llame al 714-834-2500 durante el horario comercial o visite OCRecorder.com.