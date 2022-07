Regresa la OC Fair: lo que debes saber sobre este evento anual de California

La asistencia limitada del año pasado a la Feria del Condado de Orange (OC Fair) debido a la pandemia de coronavirus funcionó tan bien que los funcionarios dicen que seguirán el mismo plan este año cuando la feria regrese el viernes 15 de julio.

“No creo que nunca volvamos a la asistencia ilimitada”, dijo Michele Richards, directora ejecutiva de OC Fair, a City News Service. “Estamos haciendo lo mismo”, dijo Richards sobre limitar la asistencia a la feria de 23 días, que finaliza el 14 de agosto.

“Tuvimos una gran experiencia el año pasado controlando nuestra asistencia”, dijo Richards. “Fue una excelente experiencia para nuestros clientes tener más espacio para moverse, filas mucho más pequeñas. Fue una experiencia mucho, mucho mejor, y fue una gran experiencia para nuestros vecinos porque no generamos tanta congestión de tráfico ni ruido en los vecindarios circundantes”.

La feria del año pasado atrajo a 1,055,770 visitantes. Durante la última década, la feria atrajo alrededor de 1,3 millones de visitantes cada año, con un récord de 1,4 millones en 2018.

¿Debo comprar los boletos para el OC Fair con anticipación?

Los organizadores animan a los asistentes a la feria a comprar boletos en línea con anticipación para evitar que se agoten. Los visitantes también deben consultar las cuentas de redes sociales de la feria para ver si se ha cerrado la asistencia ese día.

Hasta el martes, aún no había días agotados, dijo Richards.

“También vimos que esto sucedió el año pasado, realmente al llegar al primer fin de semana”, dijo Richards. “La gente empezó a correr la voz de que tengo que comprar mi boleto en línea con anticipación”

El año pasado, la feria agotó 17 de sus 23 días, dijo.

No hay cargos por comprar boletos en línea por adelantado, dijo Richards.

Otra característica que los visitantes pueden esperar este año son los mismos precios, dijo Richards.

"Realmente quiero enfatizar que a pesar de que la inflación es tan alta y parece que los precios de la gasolina, los precios de los comestibles y los costos de los servicios públicos están subiendo, no aceptamos un aumento de precios", dijo Richards.

El precio de entrada a la feria ha sido el mismo desde 2018: $12 por día y $14 los fines de semana con niños y adultos mayores por $7.

¿Qué atracciones tendrá la OC Fair este año?

Richards dijo que los funcionarios de la feria están más enfocados en brindar un buen momento a los visitantes que en romper récords de asistencia o en obtener ganancias.

"Afortunadamente, esta comunidad apoya muy bien la Feria OC, por lo que no vemos una razón para subir los precios", dijo. “Estamos aquí para asegurarnos de que todos la pasen de maravilla. Obviamente no queremos perder dinero, pero no se trata de ganar dinero. Se trata de crear recuerdos”.

El Action Sports Arena, que se cerró el año pasado, regresará este año.

“Así que tendremos camiones monstruo y el speedway y el derby de demolición de vuelta”, dijo. “Así que estamos muy entusiasmados con eso. ... Obtendrá más por su dinero en la feria de este año, especialmente si está sentado en el Action Sports Arena”.

Los juegos mecánicos contarán con una nueva atracción de barcos piratas, dijo Richards.

¿Qué comida venderán en la OC Fair?

"Regresaron las carreras de cerdos y tendremos nuevos lechones en el establo; un par de cerdas darán a luz durante la feria para que algunos de nuestros invitados vean cómo funciona la madre naturaleza", dijo.

Otro beneficio que regresa son las pulseras para viajes ilimitados los miércoles y jueves, que cuestan $44 por adelantado, dijo Richards, mientras que la nueva comida de este año incluye un menú de comida con ajo en Garlicky's y un cono de helado de algodón de azúcar, que es un cono de waffle. con helado en espiral y chispas de caramelo encima con un anillo de algodón de azúcar.

“Para mí, se ve como un tutú rosa alrededor del helado'', dijo.

Moon Goat Coffee servirá pasteles y bebidas sin gluten y veganos, dijo Richards.

También hay una "barra de licuadora de nuestra propia creación donde la gente puede hacer sus propios batidos de frutas mientras pedalea en una bicicleta", dijo Richards.

La atracción “Sabor de Feria” también regresa de 11 a 16 horas. jueves, para que los visitantes puedan obtener muestras de una variedad de alimentos justos.

Otros alimentos nuevos en la feria incluyen un sándwich de pollo Kool-Aid en Chicken Charlie's, así como sándwiches de pollo con Cheetos calientes y cereal Cap'n Crunch en Biggy's. Los asistentes a la feria no tendrán que adivinar dónde está la comida este año, ya que por primera vez se proporcionará una lista de alimentos y un mapa.

¿Qué grupos musicales se presentarán en la OC Fair?

El Anfiteatro del Pacífico continuará con sus conciertos acompañantes en la feria. Este año, la banda new wave de la década de 1980 Boy George y Culture Club tocarán en el anfiteatro por primera vez como parte de la feria, pero el 18 de agosto, unos días después del último día de la feria.

Otros favoritos de la década de 1980, Psychedelic Furs y X, se presentarán el 14 de agosto.

El comediante Trevor Noah hará su debut en la feria el sábado por la noche. Kool & the Gang actuará la primera noche de la feria junto con Family Stone, que incluye a miembros de la banda de Sly Stone.

¿Cuál es el horario de la OC Fair?

La feria comienza el 15 de julio y se extenderá hasta el 14 de agosto.

El horario de la feria este año será miércoles y jueves, de 11 a.m., a 11 p.m., y viernes, sábado y domingo, de 11 a.m. hasta la medianoche.

La feria está cerrada los lunes y martes.

Para más información sobre los eventos de la feria, haga clic aquí.