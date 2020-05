Nuevos protocolos contra COVID-19 se implementarán en centros comerciales

Los compradores en The Grove y los otros nueve centros comerciales exclusivos de Caruso en el área de Los Ángeles se encontrarán con nuevos procedimientos en la lucha contra el coronavirus cuando se reabran las propiedades, se informó el viernes.

Los procedimientos incluyen contar con “embajadores de distanciamiento físico” que aconsejan a los visitantes y empleados que sigan las pautas de distanciamiento mientras se encuentran en las propiedades, un personal altamente visible que limpia cada puesto de baño después de ser usado y requiere que cada persona que pise una propiedad de Caruso use una máscara, de acuerdo con al Los Angeles Times.

"Es un pequeño precio que tenemos que pagar para volver a estar juntos", dijo el fundador de la compañía, Rick Caruso, a The Times. Agregó que considera que su máscara es "parte del uniforme diario".

Los baños tendrán un asistente presente durante todas las horas de operación para limpiar los puestos después de cada uso y asegurarse de que no se esté utilizando más del 50% de los puestos en un momento dado, informó The Times.

Caruso le dijo al Times que no está seguro de cuándo podrán reabrir las propiedades, incluyendo The Americana at Brand en Glendale y Palisades Village, pero confía en que los compradores regresarán a sus centros comerciales porque están al aire libre.

"En el momento en que decimos que regrese, creo que la gente va a regresar", dijo. “El desafío para nosotros es administrar a la multitud para que podamos observar todos los protocolos correctos. Puede que sea la primera vez en la historia que rechacemos a la gente ''.