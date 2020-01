Nuevos cierres por trabajos de construcción en LAX

Lo que debes saber A partir del 13 de enero, East Way estará cerrada en dirección sur desde World Way hasta Center Way

La vía estará cerrado hasta la mañana del 27 de enero.

Los equipos de construcción instalarán pilas de cimientos para el sistema de transporte de personas, que comenzará a funcionar en 2023

Durante las próximas dos semanas estarán vigentes algunos cierres de vías en el Área de la Terminal Central del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) debido a la construcción del proyecto de Movimiento Automático de Personas.

A partir del lunes, East Way en dirección sur desde World Way hasta Center Way estará cerrado hasta la mañana del 27 de enero. Los equipos de construcción instalarán pilas de cimentación de agujeros perforados.

El proceso, comúnmente utilizado para proyectos de puentes, implica fundir pilas de hormigón armado en agujeros perforados para evitar la espeleología.

Las pilas de cimientos se instalarán en la intersección de East Way y Center Way.

Los conductores aún pueden ingresar a la Estructura de estacionamiento No. 1 y salir a Center Way. El resto del tráfico se dirigirá a World Way para salir del Área de la Terminal Central.

El proyecto de Movimiento Automático de Personas, un sistema de trenes que llevará a los pasajeros hacia y desde el aeropuerto en vías elevadas, está programado para abrir en 2023. El objetivo es reducir el tráfico en la concurrida área de la Terminal Central.