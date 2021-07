Nuevo programa busca ayudar a las comunidades indígenas de Los Ángeles en su propio idioma

Aunque la recuperación de la pandemia del COVID-19 ha sido difícil para muchas personas, ha sido aún más difícil para aquellos que no hablan ni ingles ni español. Por ello, Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), una organización sin fines de lucro que atiende las preocupaciones de los grupos indígenas en Los Ángeles, está estrenando un nuevo proyecto enfocado en las necesidades de ese grupo.

El proyecto busca ayudar a los grupos indígenas que se encuentran preocupados por los contagios de COVID-19, el desempleo, los pagos de renta y el suministro de alimentos en su propio idioma.

"[Sabemos que hay] un vacío en los datos de las comunidades indígenas, que históricamente no han sido incluidas en los datos del censo o en los apoyos que hemos visto," dice Janet Martínez, cofundadora de CIELO.

Además de proveer fondos monetarios para estos grupos en Los Ángeles, la organización también se encarga de difundir información importante en los dialectos de las comunidades indígenas con el propósito de continuar su legado lingüístico.

"Tenemos un grupo de alumnos que son Yucatecos o Mayas de Yucatán, que vinieron aquí de niños o nacieron con papás de Yucatán y queremos que [vuelvan] a aprender esa lengua," dijo Genesis Ek, directora administrativa de CIELO.

Con el propósito de destacar la presencia de los indígenas en Los Ángeles, la organización también ha creado un mapa titulado "We are here", Aquí Estamos, en el que se pueden observar muchos de los grupos indígenas de la ciudad.

"Hemos podido hacer una visualización hermosa con [el mapa]”, dijo Martinez.

“Es una herramienta para decir aquí hay comunidades que hablan diferentes idiomas, que son diversas lingüísticamente y también culturalmente”.

Haz clic aquí si deseas obtener más información sobre la organización CIELO, o comunícate al (323) 457-4108.