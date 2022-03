Nuevo contrato con los Dodgers podría elevar ganancias de Kershaw a $22 millones

Clayton Kershaw puede ganar $5 millones en bonos de desempeño por aperturas como parte de su nuevo contrato con Los Angeles Dodgers, lo que elevaría sus ganancias a $22 millones.

El acuerdo de Kershaw, finalizado el domingo, exige un bono por firmar de $2.5 millones, pagadero dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del acuerdo por parte de la oficina del comisionado. Obtiene un salario de $14.5 millones y ganaría $1 millón cada uno por 16, 20, 22, 24 y 26 aperturas.

El zurdo de 33 años venía de un contrato de $93 millones por tres años.

“Somos parte de algo especial aquí, lo sabemos”, dijo Kershaw el domingo. “Los playoffs son una expectativa aquí, y la Serie Mundial es casi una expectativa en este momento. No muchos equipos pueden decir eso, año tras año”.

“A veces no sale como quieres y duele, pero la oportunidad de estar allí vale la pena. … No cambiaría eso por nada. No se puede decir eso de muchas organizaciones”, dijo. “Incluso lo estás viendo ahora; los equipos intercambian muchachos, los equipos se deshacen de muchachos que probablemente no deberían si realmente quieren ganar. En general, creo que es algo especial estar aquí”.

Entre la agencia libre y el cierre patronal, el tres veces ganador del premio Cy Young estuvo en el limbo durante más de tres meses. Sin embargo, el tiempo extra fue una bendición disfrazada ya que Kershaw descansó el antebrazo y el codo hasta el 1 de enero y luego comenzó a lanzar.

“Sin la distracción de averiguar dónde jugar, me dio tiempo para averiguarlo”, dijo. “Una vez que me recuperé, no era ningún secreto, íbamos a jugar en Texas o nos quedamos aquí”.

El presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, dijo que la primera persona a la que llamó una vez que terminó el cierre patronal fue Kershaw.

“Lo que Kersh ha significado para esta organización, para la ciudad de Los Ángeles, es evidente. Entrar en la temporada baja para nosotros era nuestra prioridad número uno”, dijo Friedman.

Kershaw le dio crédito a Friedman por no extenderle una oferta calificada, lo que le dio más tiempo para tomar su decisión teniendo en mente a su esposa, Ellen, y sus cuatro hijos.

“Mis hijos son mayores y van a la escuela, lo atractivo es estar más en casa y mantenerlos en la escuela es importante, no hay ningún secreto”, dijo Kershaw, quien cumple 34 años el sábado.

“Ellen estaba a bordo, quería hacer esto de nuevo. Mi hijo, Charlie, tiene 5 años y los últimos dos años han sido difíciles, por lo que estoy emocionado de que pueda volver a estar en la casa club y hacer algunas de esas cosas. Mi hijo de 2 años es un terror en este momento, así que no sé si lo traeré, pero Charlie será muy divertido”.

Otro factor, aunque no muy importante, según Kershaw, fue la oportunidad de pasar toda su carrera con un equipo.

“Creo que es genial que la gente haga eso. … Creo que es algo muy asombroso”, dijo. “Piensas en los muchachos que han hecho eso. En realidad, ya no sucede tanto recientemente”.

Cuando terminó el cierre patronal el jueves, Kershaw le informó al gerente general de los Rangers, Chris Young, que rechazaba su oferta.

“Fue una llamada telefónica difícil, decirle a CY”, dijo Kershaw, destacando su estrecha amistad. “Pero al final del día, quería estar aquí y ganar una Serie Mundial, y creo que los Dodgers me dan la mejor oportunidad de hacerlo, y estoy emocionado de estar de vuelta”.

Después de ganar la Serie Mundial en 2020, el antebrazo y el codo lesionados de Kershaw lo dejaron fuera de juego para los playoffs de 2021, donde los Dodgers quedaron a dos victorias de avanzar a la Serie Mundial. Kershaw evitó la cirugía y amplió pacientemente su régimen a lo largo de enero.

Tuvo marca de 10-8 con efectividad de 3.55 en 22 aperturas el año pasado.

“Cada día me sentía mejor, no estaba tan adolorida, no estaba tan adolorida”, dijo Kershaw. “Empecé a lanzar desde el montículo un poco más, y seguí recuperándome, y un día me di cuenta, hombre, estoy sano”.

Después del rugido de los cientos de fanáticos que asistieron al campamento de entrenamiento de primavera por primera vez en dos años, Kershaw lanzó con el receptor del bullpen Steve Cilladi mientras el entrenador de lanzadores Mark Prior observaba.

Kershaw retrocedió hasta aproximadamente 80 pies antes de que Cilladi se pusiera en cuclillas y trabajaron a distancia de lanzamiento desde la superficie plana. Planea lanzar contra los bateadores el lunes y cree que estará listo para el inicio de la temporada el 7 de abril.

“Me siento genial”, dijo Kershaw. “Obviamente, no puedes predecir el futuro, pero no quería volver si pensaba que había una posibilidad de que me lastimara. La salud es impredecible a veces, pero prefiero no jugar a que me paguen y me lastimen en este momento de mi carrera, lo cual es una bendición estar en esa situación”.