Nuevo centro brindará servicios a personas con adiciones al alcohol y a las drogas

Un nuevo centro para tratamiento de adicciones abrió sus puertas para brindar servicios a personas que lo necesiten en el área de Los Ángeles.

El centro, localizado muy cerca de East Hollywood, tiene como objetivo ayudar a personas con adiciones de alcohol o droga, y tiene una capacidad para atender hasta 75 personas.

La emotiva inauguración del nuevo centro comunitario Socorro se convierte en la esperanza para salir delante de muchas personas que sufren de una adicción.

“Estamos muy orgullosos en este momento, y felices que podemos compartir este edificio con la comunidad”, dijo Brandon Fernández, jefe de operaciones del centro.

Este lugar, antes situado en el Este de Los Ángeles, ahora estrena lugar en la cuadra 4445 de la Avenida Burns en East Hollywood, un lugar más amplio y con mejores servicios.

"Tenemos un centro de detox, tenemos 13 camas para eso, y después de ahí van al centro residencial. Aquí viven, duermen, y aprenden de su alcoholismo y adicción”, señaló Emmy Olea, vocera del Centro Socorro.

Félix Del Prado es un ejemplo de la ayuda que brinda este centro, el vivió como indigente por algunos años y con adicción a sustancias, y que hace más de un año se acercó al centro y su vida cambió para siempre.

“Me aceptaron, y me ayudaron, me tuvieron mucha paciencia, y me ayudaron, y fue así que salí adelante”, dijo Del Prado.

El deseo de abandonar las adicciones y convertirse en alguien de bien, cosechó frutos, y hoy Del Prado se ha convertido en un consejero del centro y el próximo diciembre se graduará como terapeuta con el objetivo de seguir ayudando a la comunidad.

Los servicios son totalmente gratis y están enfocados en servir a todas las personas, principalmente a la comunidad hispana.

“Me fijo que no hay muchos lugares donde los latinos pueden ir a conseguir tratamiento, lugares donde se puedan comunicar en su idioma y sentirse aceptados, así como yo me sentí”, añadió.

Por cuestiones del COVID-19, las citas solo se pueden obtener haciendo una llamada al 1-800-413-7660. El centro está ubicado en el 445 Burns Avenue, Los Ángeles. Recuerde de llamar antes de llegar a centro.