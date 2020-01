Nuevo albergue para indigentes en Santa Ana causa inquietud entre los residentes

Muchos de los residentes de Santa Ana exigen que no se abran más albergues para indigentes en esta ciudad, especialmente cerca de las escuelas.

"No se me hace correcto la verdad. No se me hace bien para una buena educación de unos niños. No se ve bien el ambiente", dice Luz Soriano, una de las oponentes a esta medida.

Sin embargo, las autoridades del condado ya tomaron la decisión el pasado mes de noviembre. En esa fecha, la Junta de Supervisores del Condado de Orange aprobó la apertura del Centro de Transición Yale, un albergue con 425 camas que sustituirá el antiguo refugio Courtyard, en el centro de Santa Ana.

Algunos vecinos, frustrados, señalan que la decisión se tomó sin consultar su punto de vista. Sin embargo, las autoridades del condado han señalado que su obligación es ayudar a las personas sin hogar y añaden que eligieron el lugar por tratarse de una zona industrial.

"Si les va a ayudar en ese albergue, pienso que estaría bien”, dice Alicia Mora, quien apoya la medida. “Porque la verdad si ocupan esa gente, si ocupan ayuda”.

Sin embargo, quienes se oponen a la medida consideran que el asunto de la indigencia en la ciudad es un grave problema que exige grandes soluciones.

De acuerdo con información de la Agencia de Salud del Condado de Orange, el nuevo centro ofrecerá, además de las camas, “comidas, instalaciones sanitarias y acceso a administración de casos, asistencia de empleo y vivienda, atención médica, servicios de salud mental y tratamiento de abuso de sustancias, entre otros servicios de apoyo y asistencia a personas sin hogar”.

El objetivo general del programa destaca la agencia, “es conectar a las personas sin hogar con servicios de apoyo y lograr una vivienda permanente y la autosuficiencia”.