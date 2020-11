Nuevas restricciones entran en vigor el viernes en condado de Los Ángeles

En busca de combatir un aumento de COVID-19, el condado de Los Ángeles

anunció el martes restricciones más estrictas, que requiere que restaurantes, bodegas, cervecerías y negocios minoristas no esenciales cerrar sus puertas a las 10 p.m., mientras también limitando su capacidad y la de las tiendas minoristas interiores.

Aunque no se ha anunciado un cierre de emergencia, los funcionarios del condado advirtieron que si el número de casos y las hospitalizaciones continúan aumentando, "volverán a" aparecer las restricciones de “quédate en casa” y se impondrá el toque de queda de 10 p.m. hasta las 6 a.m.

Por ahora, las restricciones que entrarán en vigor el viernes son:

- negocios interiores '' no esenciales '' como tiendas minoristas, oficinas

y los servicios de cuidado personal se limitarán al 25% de ocupación;

- Se ofrecerá servicio al aire libre en restaurantes, bodegas y cervecerías.

Limitado al 50% de la capacidad exterior máxima;

- Salas de juego al aire libre, sitios de minigolf, pistas de karts y las jaulas de bateo

estarán limitadas al 50% de la capacidad máxima al aire libre;

- los clientes de las empresas de cuidado personal deben avanzar

citas y ningún servicio que requiera que los clientes se quiten las mascarillas

se puede ofrecer;

- restaurantes, bodegas, cervecerías y venta minorista no esencial

deben estar cerrados entre las 10 p.m. y 6 a.m.; y

- las reuniones al aire libre deben limitarse a no más de 15 personas de un

máximo de tres hogares.

El condado emitió previamente una guía que limitaba las reuniones a tres

hogares, pero no hubo un límite numérico de asistentes.

Los cambios se producen en medio de un aumento de COVID-19 que registró números de casos diarios superó los 2,000, la mayor parte de la semana pasada antes de superar los 3,000 el sábado y el domingo.

El condado también ha experimentado un aumento constante de hospitalizaciones.

El número de residentes del condado de Los Ángeles hospitalizados con el virus superó los 1,000 el domingo por primera vez en meses, pasando de 966 el sábado a 1,014, luego a 1,049 el lunes y 1,126 el martes.

Todas las demás métricas clave del condado van en aumento.

La directora de Salud pública Bárbara Ferrer dijo el lunes que la tasa diaria promedio del condado de nuevos casos por 100,000 habitantes fue de 13,7, casi el doble de la tasa de 7,6 de hace una semana.

La tasa diaria promedio de siete días de pruebas de virus positivas del condado fue de 5,3% el lunes, frente al 3,8% de hace una semana.

Hasta el martes, el promedio de cinco días de casos nuevos diarios del condado era 2,884, mientras que 1,126 personas fueron hospitalizadas.

Según el condado, si el promedio de cinco días de casos nuevos llega a 4,000, o si las hospitalizaciones superan 1,750, las cenas al aire libre en restaurantes, cervecerías y bodegas finalizarán, con los negocios restringidos al servicio de recoger y entrega únicamente.

Si el promedio de casos de cinco días llega a 4,500 o más, o si las hospitalizaciones superan las 2,000 por día, el condado volverá a implementar su

orden más seguro de quedarse en casa durante tres semanas, permitiendo que solo los trabajadores esenciales salgan de sus hogares o residentes que buscan servicios esenciales. El condado en ese punto también emitiría un toque de queda de 10 p.m. hasta las 6 a.m., con el exento de trabajadores esenciales.

"El condado de Los Ángeles se encuentra en un momento crítico para salvar vidas y frenar la propagación del COVID-19", dijo la directora de salud pública del condado, Bárbara Ferrer, en una declaración. “Insto a nuestros residentes, empresas y líderes comunitarios a que presten atención a esta advertencia y sigan las medidas de seguridad reforzadas para que no sea necesario imponer más restricciones”.

Los funcionarios de salud han apuntado directamente a las reuniones de residentes: ya sea en entornos públicos o privados, para impulsar el reciente aumento, que ha involucrado principalmente a residentes menores de 50 años.

Ferrer dijo el lunes que los residentes entre 18 y 29 años han sido la mayoría de casos nuevos en los últimos dos meses, dramáticamente ampliando la brecha sobre todos los demás grupos de edad.

Pero mientras los jóvenes son los que se están infectando con más frecuencia, son los residentes mayores de edad los que están sufriendo las consecuencias en términos de hospitalizaciones, dijo, lo que significa que los jóvenes se infectan y están transmitiendo el virus a los residentes mayores que tienen un mayor riesgo de enfermedad severa.

“Esto es de lo más lamentable y sirve como un claro recordatorio de que los jóvenes están propagando el virus con resultados desastrosos para nuestros ancianos”, Ferrer dijo.

Ferrer dijo que tiene la esperanza de que si los residentes vuelven a

Adoptar los protocolos tales como evitar reuniones, cubrirse la cara y

practicar el distanciamiento social, particularmente durante las vacaciones de Acción de Gracias, se podrán evitar restricciones más drásticas.