El martes se aprobaron $2 millones en gastos del fondo de servicios para personas sin hogar de Los Ángeles para la impresión e instalación de letreros para hacer cumplir una nueva ley que prohíbe a las personas dormir y acampar en aceras y parques.

La ley, que entró en vigor el 3 de septiembre, prohíbe dormir, sentarse, acampar y obstruir el derecho de paso público en varios lugares, muchos de los cuales requieren que el consejo apruebe una resolución antes de que se pueda hacer cumplir la ley.

El funcionario administrativo de la ciudad y el analista legislativo jefe estiman que se necesitan 20 letreros y cinco reemplazos para cada ubicación de cumplimiento. Hasta el 6 de octubre, se habían presentado solicitudes de cumplimiento para 116 ubicaciones y 79 fueron aprobadas por el consejo hasta el martes.

El concejal Mike Bonin y la concejal Nithya Raman emitieron los dos votos en contra para financiar la señalización, como lo hicieron con la ordenanza original y todas las resoluciones que solicitan su cumplimiento.

"Colegas, cuando escuché por primera vez que el Concejo Municipal iba a gastar $2 millones de los fondos para personas sin hogar en letreros que dijeran, 'No pueden sentarse, dormir o acostarse aquí', en realidad no pensé que fuera serio. Pensé que alguien estaba parodiando al Concejo o alguien estaba difundiendo una falsedad para hacer que el Concejo quedara mal”, dijo Bonin. "Me pregunto cuántos cupones de vivienda temporal, cupones de motel, $1 millón o $2 millones se podrían conseguir para que la gente puede tener un lugar seguro para quedarse mientras esperan un cupón de vivienda de emergencia para encontrar un lugar para vivir”.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles instó el jueves a los propietarios a inscribirse en el programa LeaseUp, que une a propietarios con personas sin hogar con un alquiler garantizado por el gobierno.

El martes, el Ayuntamiento también aprobó nueve ubicaciones en el distrito del concejal Mitch O'Farrell para hacer cumplir la ordenanza, incluso dentro de los 500 pies de las siguientes ubicaciones:

Escuela Primaria Clifford Street, en 2150 Duane St.

Escuela secundaria Camino Nuevo, en 500 W. Temple St.

Barnsdall Art Park, en 4800 Hollywood Blvd.

Las Palmas Senior Citizen Center, en 1820 North Las Palmas Ave.

Centro recreativo de Hollywood, en 1122 Cole Ave.

Escuela Primaria Vine Street, en 955 Vine St.

Madison West Park, en 464 North Madison Ave.

Guardería de Angelica, en 6122 De Longpre Ave.

Centro Recreativo de Shatto, en 3191 W. Fourth St.

Esas áreas se pueden hacer cumplir bajo la disposición de la ley que prohíbe dormir, sentarse, acampar y obstruir el derecho de paso público dentro de los 500 pies de instalaciones "sensibles", incluidas escuelas, guarderías, parques y bibliotecas.

Esa categoría requiere que el concilio apruebe una resolución para designar un área específica para el cumplimiento, colocar letreros y notificar la fecha en que se hará cumplir la ordenanza para el área.

Varias personas convocaron a la reunión del consejo el martes para oponerse y apoyar la ley contra los campamentos y la resolución de O'Farrell, muchas de las cuales hablaron específicamente sobre la escuela primaria Vine Street.

El 14 de septiembre, el consejo aprobó una estrategia de participación en la calle que proporciona equipos de alcance para desplegar en las áreas elegidas para la aplicación una vez que se presenta una resolución. Los equipos, una vez dotados de personal, evaluarán los campamentos, determinarán durante cuánto tiempo se llevará a cabo la participación, colaborarán con los departamentos de la ciudad y el condado, así como con organizaciones sin fines de lucro, y conectarán a los residentes del campamento con servicios y colocaciones de viviendas provisionales y permanentes.

Los empleados de la oficina de O'Farrell dijeron que contrataron al proveedor de servicios sin fines de lucro Urban Alchemy para realizar actividades de divulgación en los nueve lugares incluidos en las resoluciones, junto con todas las áreas de su distrito. Los equipos visitaron las nueve ubicaciones en la resolución 270 veces desde la primavera de 2021, según la oficina de O'Farrell, que también dijo que se siguió el proceso de participación en la calle, incluida la presentación de los formularios necesarios para cada ubicación.

No estaba claro de inmediato cuántas personas fueron llevadas adentro a través del alcance y si los equipos de alcance les dijeron a los residentes del campamento que la aplicación de la ordenanza se llevaría a cabo en los lugares.