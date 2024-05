Nueva ley busca eliminar costos adicionales en los menús

¿Ha notado que, en muchos lugares, los costos adicionales que empezaron durante la pandemia se siguen cobrando?

Una nueva ley busca desaparecer estos costos.

Empezaron por la pandemia, para pagar por medidas adicionales de salubridad, y ahora se dice que están ahí para ayudar con los costos de la inflación y el incremento en el salario mínimo, pero esos recargos, pronto desaparecerán, y no todos están contentos.

No hay nada como un buen desayuno entre amigas. “Me alegra mucho tener una amiga como es Martha conmigo”, dijo Patricia Sanguinetti, consumidora.

Patricia y Martha dicen que llevan más de 40 años reuniéndose a comer y tomar el café juntas. “Inmediatamente que nos conocimos, entrelazamos”, dijo Martha Hayek, consumidora.

Pero lo que no habían notado hasta que Telemundo 52 Responde se los señaló, es lo que dice el menú en letras pequeñas.

“Al mirar el menú, tú no estás mirando la letra más pequeña y el último rincón”, dijo Hayek. Pero es hasta abajo de menú donde se les avisa del cargo adicional del cuatro porciento a su cuenta.

“Yo lo encuentro que esto de mantenerlo en una letra que necesito anteojos, pues eso quiere decir que está muy mal y me están haciendo, pues una burla a mí”, dijo Hayek.

Andre Vargas es asistente del gerente del restaurante Breakfast Republic y explica que el recargo es para ayudarse con la inflación y el aumento salarial, sin ahuyentar a la clientela.

“Especialmente con los huevos”, señaló Vargas. Un producto cuyo precio puede aumentar rápidamente y al especializarse en desayunos les es necesario ofrecer un menú accesible para todos.

Sin embargo, en julio entra en vigor una nueva ley que, entre otras cosas, eliminaría los cargos adicionales en restaurantes.

La Oficina del Fiscal General de California dice que los sobrecargos requeridos por los restaurantes “deberán estar incluidos en el precio anunciado”, eso quiere decir que los precios en los menús deberán cambiar.

Jenn Engstrom, directora de CALPIRG, organización que defiende el interés público, dijo que esta práctica ayuda a los restaurantes a maquillar los precios para que parezcan más económicos de lo que en realidad son, y así atraer a más clientes.

Dijo que la nueva ley se asegurará de que todos los restaurantes estén sentados a la misma mesa. Agregó que hace 10 años este problema no existía, por lo que asegura no sería difícil eliminar esta práctica, pero la nueva ley no tiene a todos contentos.

La Asociación de Restaurantes de California envió una carta al procurador general, argumentando que la ley no debe aplicarse a los restaurantes.

En la carta, dicen que los menús no son “bienes” o “servicios” como se definen en el Código Civil del Estado.

Todd Camburn, dueño del restaurante Barrio Star, no le parece justo, pero dice que ya lo pensó, y aunque tendrá que eliminar el recargo del 3 por ciento en su negocio, no piensa aumentar los precios en su menú. Y es que dice que su negocio absorberá el golpe, pero no quiere que el impacto del aumento de los precios del menú aleje a sus clientes.

Pero, además de los consumidores, habría otros beneficiados de esta nueva ley: los meseros.

Y es que, según dicen algunos de ellos, mucha gente cree que ese cobro es parte de la propina y en muchos casos, eso ha afectado la cantidad que les dan a ellos como gratificación por su esfuerzo.