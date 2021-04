Nueva base de datos sobre indigentes ayudaría a legisladores de California

Un nuevo sistema de almacenamiento de datos de California presentado el miércoles debería ayudar a los legisladores a comprender y abordar mejor el problema de la falta de vivienda en un estado que tiene la mayor cantidad de personas sin vivienda en el país, dijeron las autoridades.

Esta es la primera vez que se recopila información a nivel estatal, según el consejo coordinador y financiero de personas sin hogar del estado. El anuncio se produce dos meses después de una auditoría estatal que criticó a California por un enfoque tan fragmentado e incompleto que posiblemente obstaculice los esfuerzos para que las personas tengan una vivienda estable.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Más de 160,000 personas sin hogar viven en California, según un recuento de 2020. Eso incluye aproximadamente la mitad de los 211,000 residentes estimados en el país que viven sin refugio en las calles o en vehículos. La vivienda asequible es tan escasa que incluso cuando una persona sale de la calle, varias personas más pierden su vivienda y las autoridades dicen que no pueden seguir el ritmo.

El estado recopiló información de los 44 "continuos de atención" de California, que son organizaciones regionales que reciben dinero del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para combatir la falta de vivienda. Anteriormente, la información había estado separada sin forma de saber con certeza el alcance del problema mucho más allá de un recuento de personas sin hogar ordenado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

Uno de los hallazgos, dijeron las autoridades, fue que más de 90,000 personas encontraron vivienda en 2020.

Entre las estafas mas comunes que se han reportado estan las que prometen grandes ganancias por trabajos desde el hogar o negocios via internet.

“Es la primera vez que podemos tener esa información”, dijo Lourdes M. Castro Ramírez, secretaria de negocios, servicios al consumidor y vivienda. Dijo que la información les permitirá apuntar a las mejores prácticas, descubrir qué intervenciones son más efectivas y hacia dónde debería ir el dinero público.

El Sistema de Integración de Datos para Personas sin Hogar, que se puso en marcha el miércoles por la tarde, es rudimentario pero se espera que crezca, proporcionando la capacidad de un análisis más profundo, dijeron las autoridades. La firma de contabilidad, impuestos y gestión patrimonial Plante Moran desarrolló el sistema por $1,2 millones, dijeron las autoridades.

Los datos, que incluyen información de cuatro años, muestran que cerca de 250,000 personas buscaron servicios el año pasado; de eso, 117,000 personas todavía esperan ayuda, mientras que casi 92.000 personas encontraron vivienda.

También muestra que el número de personas atendidas es más del doble, de 14.000 en 2017 a 32,000 en 2020. La base de datos incluirá información demográfica.

Una entidad financiera holandesa considera que las personas que trabajan desde casa, aun cuando pueden hacerlo desde una oficina, deben pagar un impuesto.

El gobernador Gavin Newsom, un demócrata, ha hecho de la falta de vivienda una prioridad, y dedicó su discurso sobre el estado del estado de 2020 al tema. Él presionó para alojar a personas sin hogar en habitaciones de motel durante la pandemia, y su administración está ayudando a los esfuerzos locales para renovar moteles y otros edificios para viviendas.

"No se puede arreglar lo que no se puede medir y tener un sistema de datos en todo el estado nos ayudará a determinar qué funciona y qué no", dijo en una declaración preparada.

La auditoría de febrero criticó al estado por no hacer un seguimiento del gasto, diciendo que había identificado al menos nueve agencias estatales que gastaron $13 mil millones a través de 41 programas para abordar la falta de vivienda en los últimos tres años. Pero sin seguimiento, el auditor dijo que es difícil identificar duplicaciones o incluso descubrir qué funciona y qué no.

El estado todavía está trabajando para realizar un seguimiento de los gastos.