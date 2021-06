‘Nos espera un largo camino’ dicen bomberos sobre incendios forestales en el sur de California

Los departamentos de bomberos del sur de California se están preparando para una de las peores temporadas de incendios registradas después de otro invierno seco.

La evaluación se produjo en una reunión el viernes de jefes de agencias, quienes instaron a los residentes en áreas propensas a incendios a prepararse a sí mismos y a sus familias para posibles evacuaciones, y hacer lo que puedan para despejar el espacio defendible alrededor de sus propiedades.

"Nos espera un largo camino, me temo", dijo el jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Brian Fennessy, durante una conferencia de prensa el viernes en La Canada Flintridge. "Cuide ese espacio defendible. Haga que revisen esa información lista para usar antes de que ocurra el incendio. No creas que el fuego está tan lejos que no te afectará. Lo hará.''

Proporcionará helicópteros de extinción de incendios adicionales a los departamentos de bomberos de los condados de Los Ángeles, Orange y Ventura.

El espacio defendible implica crear un espacio entre la maleza y las estructuras, lo que permite a los bomberos defender la propiedad.

Se han reportado más de 3,270 incendios en California este año, en comparación con 2,625 en este momento en 2020, según las estadísticas de CALFIRE. Los incendios han quemado 16,450 acres en 2021. Más de 19,000 acres quemados hasta el 20 de junio de 2020.

Los jefes de bomberos de todo el sur de California, incluidos los condados de Los Ángeles, Orange, Santa Bárbara, Ventura y San Luis Obispo, se unieron a Cal Fire y funcionarios de la agencia federal para entregar una advertencia sobre las condiciones persistentemente secas que han dejado a la región lista para incendios peligrosos que puede extenderse rápidamente, particularmente en áreas que no se han quemado en décadas.

Los bajo salarios y el creciente peligro durante la temporada de incendios han contribuido a la escasez de bomberos forestales, según la representante del sindicato de bomberos.

"Así que, de manera rutinaria, podríamos ver incendios que podrían ser de 10 a 20 acres en esta época del año, son de hasta 400 a 500 acres", dijo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Daryl Osby. "Ya estamos teniendo algunos de esos en el Valle del Antílope, Santa Clarita ''.

Dijo que las agencias creen que los grandes incendios provocados por el terreno y el combustible proliferarán durante los meses de verano, seguidos de incendios significativamente provocados por el viento en el otoño.

Fennessy se hizo eco de esos temores.

"Estamos viendo una propagación del fuego que es incluso sorprendente para muchos de nosotros que hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo”, dijo." Una propagación del fuego que fácilmente podría sorprender a muchos de los ciudadanos de esta región. Te diré cuántas veces he escuchado a la gente decir: ‘Sabes, el fuego parecía muy lejano. Pensé que tenía más tiempo’. Y lo siguiente que sabes es que están tomando todo lo que tienen y están corriendo”.